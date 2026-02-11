Un récord de generación eólica hunde el precio de la luz un 25 %

Un récord de generación eólica ha hundido el precio de la luz un 25 % en el mes de enero y la tendencia continúa en febrero. La entrada sucesiva de varias borrascas con fuertes vientos impulsa la generación renovable, tendencia que se ha agudizado este mes. Durante la primera semana de febrero, el coste medio de la electricidad descendió hasta mínimos de 12 euros el megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista (pool) y ayer siguió a precios extraordinariamente bajos (4,2 euros el MWh).

El precio medio del mercado mayorista de la electricidad fue en enero de 71,67 euros el MWh, lo que supone una caída del 25,9 % respecto al mismo mes del año pasado y un 8 % menos que en diciembre, según revela el último informe de mercado de la consultora energética Grupo ASE.

El arranque del año estuvo marcado por una extrema volatilidad de los precios, directamente condicionada por la climatología. Durante los días centrales de enero, un episodio de frío intenso, unido a una elevada demanda eléctrica y a la escasa aportación renovable, llevó los precios a alcanzar 120 euros el MWh, con picos horarios cercanos a los 200 euros el MWh por la utilización del gas para producir energía.

Sin embargo, el escenario cambió radicalmente en la segunda mitad del mes. La entrada sucesiva de varias borrascas, acompañadas de fuertes vientos, impulsó la generación eólica hasta niveles récord, hundiendo los precios del mercado diario por debajo de los 40 euros el MWh y provocando incluso precios negativos (-0,5 euros el MWh) en algunos tramos horarios.

Récord histórico de eólica

En enero se registró el mayor volumen mensual de generación eólica en España desde que hay registros, con 8.087 gigavatios hora (GWh), superando el anterior máximo alcanzado en marzo de 2018. La producción eólica fue un 19,5 % superior a la media de los últimos cinco años para un mes de enero y un 6,6 % mayor que la del año pasado.

Gracias a este comportamiento, la eólica cubrió el 31,9 % del mix eléctrico mensual y superó el 60 % de la generación en la última semana del mes, ejerciendo una fuerte presión a la baja sobre los precios del mercado.

Plantas que queman gas

A pesar del fuerte protagonismo de la eólica, el sistema eléctrico tuvo que recurrir de forma significativa a los ciclos combinados de gas (CCG) para atender el aumento de la demanda, que creció un 3,9 % en enero, impulsada en parte por las bajas temperaturas. Incluso descontando el efecto del clima y la laboralidad, la demanda registró un incremento del 2 %.

Como resultado, la generación con ciclos combinados de gas aumentó un 18,6 %, hasta los 4.062 GWh, aportando el 16 % del mix eléctrico. Este comportamiento refleja la creciente dependencia del sistema de estas tecnologías en episodios de alta demanda y baja producción renovable.

En paralelo, los costes del sistema se situaron en 15,11 euros el MWh en enero, un 29 % más que en el mismo mes del año pasado. Este incremento responde a la política de seguridad aplicada por Red Eléctrica de España (REE) tras el apagón de abril de 2025, orientada a reforzar la estabilidad del sistema mediante una mayor presencia de generación térmica.

