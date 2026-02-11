Renfe cancela los AVE Sevilla-Madrid para el viernes 13 de febrero y la apertura de la línea queda nuevamente en el aire

La apertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, inoperativa tras el accidente de Adamuz, está nuevamente en el aire. Los viajeros que tenían trenes AVE para el viernes 13 de febrero recibieron ayer una comunicación con la cancelación del trayecto. Sin embargo, Renfe mantiene abierta la compra de billetes para el sábado 14 de febrero y aún no ha informado sobre si el domingo 15 de febrero se podrán realizar viajes.

"Debido a la situación meteorológica adversa, los trabajos de recuperación de la infraestructura entre Villanueva de Córdoba y Córdoba avanzan más lentamente de lo previsto. Por este motivo, tu tren no circula. Puedes anular tu billete o cambiarlo de forma gratuita con la oferta disponible, a través de nuestros canales habituales. Disculpa las molestias", apuntaba la comunicación enviada durante la tarde-noche de ayer a los viajeros.

Fuentes de Renfe consultadas por este periódico apuntan que ellos no pueden dar información acerca de la reapertura. La compañía ferroviaria cancela los viajes según la información que le va aportando Adif. Por eso aún mantiene los viajes para este sábado, 14 de febrero, y domingo, 15 de febrero. Cabe recordar que la última estimación dada por Renfe señalaba al 12 de febrero como día para la reapertura.

Desde Adif, las fuentes consultadas por este periódico insisten en que no pueden aportar una nueva fecha de apertura. "Vamos bien", explican al otro lado del teléfono. "Esperamos que la reapertura sea en los próximos días", fijan sin concretar una nueva fecha, ya que todo está pendiente de las inclemencias meteorológicas producidas por el tren de borrascas que ha azotado Andalucía en las últimas fechas.

Fuentes de Adif han explicado a este periódico que sus equipos "en Adamuz están trabajando para recuperar tan pronto sea posible y en plenas condiciones el tráfico ferroviario. Hasta la fecha se han llevado a cabo trabajos de plataforma y superestructura, quedando algunos trabajos por realizar que dependen de la meteorología". En este sentido, las "lluvias y la previsión de que estas prosigan en los próximos días pueden retrasar algunos trabajos que necesitan hacerse sin lluvia por lo que la finalización de todos los trabajos de reparación de la infraestructura en Adamuz dependen, en parte, de la evolución meteorológica".

"Adif mantiene el diálogo fluido con las operadoras ferroviarias, a quienes informará con la mayor precisión cuando sea posible sobre la reapertura completa del corredor sur de alta velocidad. Siempre siendo sabedores de que las fechas que se puedan dar dependerán de la evolución del temporal que afecta a Andalucía", han insistido estas fuentes.