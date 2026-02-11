Stadler logra un pedido de 35 locomotoras para la compañía estatal de Turquía por unos 270 millones

La factoría de Stadler en Albuixech no deja de aumentar su carga de trabajo internacional. La planta de la multinacional suiza ha sido la adjudicataria de un contrato con la empresa ferroviaria turca TCDD Taşımacılık A.Ş. para el suministro de 35 locomotoras diésel-eléctricas del modelo EURO4001, diseñada en la planta valenciana. El contrato también incluye recambios y tres años de servicios de mantenimiento y reparación.

La EURO4001 es la locomotora diésel-eléctrica más moderna y potente de Europa. Fue diseñada específicamente para servicios de transporte de mercancías pesadas en líneas no electrificadas y con pendientes pronunciadas. Este pedido, según la compañía fabricante de material ferroviario, continúa la historia de éxito de la familia de locomotoras de la que ya se han vendido más de 400 unidades en 12 países europeos.

Según la prensa especializada de Turquía y la información financiera derivada de la adjudicación, Stadler Valencia gana un contrato de aproximadamente 270 millones de eurospara suministrar las citadas locomotoras EURO4001 a la operadora estatal turca TCDD Taşımacılık. Además de Stadler Service Türkiye, Stadler colaborará estrechamente con sus socios turcos AYKAL Group A.Ş. y CERTIFER Türkiye "para garantizar una entrega en tiempo y forma, una integración local y una entrada en servicio fluida", aseguran fuentes de la compañía.

Sostenibilidad

Según la información aportada por Stadler, la EURO4001 reduce las emisiones de partículas en más del 90 % y las de óxidos de nitrógeno e hidrocarburos en más del 50 % en comparación con la flota existente.

El mercado turco de transporte de mercancías por ferrocarril se está liberalizando. El gobierno está realizando importantes inversiones en la expansión del sector ferroviario para convertir a Turquía en un centro logístico internacional. Un componente crucial de esta estrategia es la modernización de la flota de locomotoras con locomotoras de mercancías de última generación. Estas medidas pretenden aumentar el volumen de transporte anual a unos 400.000 contenedores para 2030, un aumento sustancial en comparación con los 29.000 contenedores de 2021.

Según Íñigo Parra, CEO de Stadler Rail Valencia, “la EURO4001 es la locomotora diésel-eléctrica más avanzada y potente de Europa. Nos complace que nos permita contribuir significativamente al objetivo de Turquía de crear una red de transporte de mercancías eficiente e interoperable, comprometida con la reducción de emisiones”, asegura el máximo responsable de la planta valenciana.

Noticias relacionadas

Expansión

El centro industrial valenciano de Stadler opera en niveles máximos de carga de trabajo, con una cartera de pedidos histórica que abarca más de cuatro años de producción y haha incrementado su actividad para 2025. Esta alta demanda ha llevado a la empresa a triplicar su plantilla hasta los 2.600 trabajadores y a buscar centros adicionales en la Vall d'Uixó para aliviar la producción de trenes y locomotoras. También acomete nuevas inversiones en Albuixech.