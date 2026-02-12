«Buscamos formar a profesionales para que se especialicen en el sector»

El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón y Florida Universitaria han creado conjuntamente la Academia de Formación del CAFVC para impulsar la profesionalización del sector. Dentro de la iniciativa, se ha lanzado el curso de Especialista en Gestión Administrativa para Administraciones de Fincas, con el objetivo de dar respuesta a la demanda de profesionales cualificados en todas las áreas de gestión de los despachos. Sebastián Cucala Crespo, presidente del colegio, comparte con Levante-EMV todos los detalles sobre el proyecto.

PREGUNTA: ¿Qué objetivo persigue la recién creada Academia de Formación del CAFVC con el curso de Especialista en Gestión Administrativa para Administraciones de Fincas?

RESPUESTA: La academia busca formar a profesionales graduados en FP para que se especialicen en el sector de la administración de fincas. La intención es cubrir una necesidad que nos han manifestado los colegiados de poder contratar perfiles que tengan conocimientos sobre qué es lo que hacemos en el día a día en nuestros despachos. También buscamos que esta iniciativa sirva para impulsar la inserción laboral de los recién titulados en FP que quieran entrar a trabajar en un despacho y que, además, con la bolsa de trabajo que hemos creado, tienen la garantía de que haciendo esta formación van a tener un puesto de trabajo en uno de los despachos que haya solicitado estar dentro de la bolsa.

PREGUNTA: ¿En qué va a consistir concretamente esta formación especializada? ¿A qué perfiles está dirigida?

RESPUESTA: Se trata de un curso de tres meses, incluyendo las prácticas que se realizarán el último mes en los despachos que se han sumado al convenio de prácticas. Para el alumnado, además, son remuneradas, por lo que va a empezar no solo a insertarse en el mundo laboral, sino que también va a tener una retribución económica. En cuanto a los perfiles, como comentaba, está dirigida a personas formadas en FP en las ramas de Finanzas y Contabilidad o relacionadas con las tareas administrativas y que quieran trabajar en un sector de alta demanda.

PREGUNTA: ¿Qué ventajas tiene tanto para el alumnado como para los profesionales del sector de la administración de fincas? ¿De qué manera va a ayudar a responder la demanda de los colegiados?

RESPUESTA: Normalmente, el periodo de formación y adaptación interna en los despachos es muy alto porque, aunque cuenten con experiencia en las tareas administrativas, vienen de otros sectores y, por tanto, no conocen las peculiaridades de la administración de fincas. Esto supone que la empresa tiene que dedicar unos esfuerzos y unos recursos de formación interna para que el profesional conozca tanto la aplicación informática habitual que solemos utilizar para la gestión de comunidades de propietarios, como las tareas más repetitivas que se efectúan, entre ellas, la gestión de incidencias o siniestros y la parte de contabilidad. Con esta especialización, la adaptación del alumno que sale del curso a cualquier despacho de administración va a ser mínima, porque ya va a conocer las aplicaciones específicas que nosotros utilizamos, cuáles son las tareas que van a tener que efectuar y, en general, cuál es su día a día cuando esté contratado.

PREGUNTA: ¿Es una manera también de retener al talento?

RESPUESTA: Por su puesto, la persona que entra ya formada se incorpora muy rápidamente y se involucra en el funcionamiento del despacho, por lo que se va a valorar esa capacidad de desarrollarse de manera autónoma, sin necesidad de tener a alguien durante un tiempo acompañándole en sus tareas.

PREGUNTA: ¿Cómo animaría a los jóvenes recién titulados en FP a realizar este curso?

RESPUESTA: Les diría que nuestro sector es de alta demanda, con puestos de trabajo de larga duración, ya que no hay mucha rotación. Ya no es solo que en los propios despachos de administración tengamos la necesidad de incorporar profesionales, sino que nuestra labor con las comunidades de propietarios y con los propietarios a los que les administramos su patrimonio también son de alta demanda, con lo cual es un sector con una garantía de permanencia y de durabilidad.

PREGUNTA: ¿Y a las empresas a sumarse a la bolsa de prácticas y de trabajo?

RESPUESTA: Tienen que pensar que el hecho de poder participar en esta bolsa, por un lado de prácticas y por otro de trabajo, les garantiza tener a su disposición a personas altamente formadas y que ya tienen experiencia en la propia actividad de la administración de fincas.