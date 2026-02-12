La crisis del combustible hunde el turismo valenciano hacia Cuba

La crisis energética que atraviesa Cuba -marcada por la escasez de combustible para aviación y el deterioro sostenido de sus suministros energéticos- ha desencadenado una ola de cancelaciones y reprogramaciones de vuelos internacionales en las últimas jornadas, afectando tanto a turistas que planeaban viajar desde España como a quienes se encuentran en la isla.

Según un aviso oficial de las autoridades aeronáuticas cubanas, los principales aeropuertos de la isla, como La Habana, Varadero, Holguín y Santiago de Cuba, no disponen de carburante para aviones desde el 10 de febrero y, según las previsiones, al menos hasta aproximadamente el 11 de marzo. Esto obliga a las aerolíneas a replantear sus operaciones: cancelar rutas, replantear escalas técnicas en terceros países o suspender temporalmente servicios por completo.

Esta situación hace que el turista reconsidere viajar hasta la isla, especialmente en un momento en el que el visitante tiene en la cabeza su destino para las próximas vacaciones de Semana Santa, una época en la que los países caribeños ganan protagonismo.

Miguel Jiménez, presidente de la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viajes (AEAVAV), describe a Levante-EMV la situación como “el punto de inflexión de una crisis que veníamos observando desde hace tiempo”.

Jiménez explica que "ya había pocas reservas para Cuba desde hacía tiempo por la crisis de abastecimiento de Venezuela" -que tradicionalmente era su principal proveedor energético-, y "esta situación agrava un destino bastante tocado; esto va a ser lo definitivo". Para las agencias de viajes, según Jiménez, la situación que atraviesa Cuba hace que las empresas turísticas tengan "un destino menos en su oferta". Los clientes, señala, perciben el riesgo y desplazan la demanda hacia lugares donde la conectividad y la seguridad de retorno están garantizadas, como la República Dominicana.

Según la prensa cubana, la compañía estatal Cubana de Aviación cancelará temporalmente uno de sus dos vuelos semanales entre Cuba y España hasta el 8 de marzo: una de las dos frecuencias semanales entre la isla y Madrid. Mientras, en Europa, varias aerolíneas han afrontado la emergencia con soluciones operativas: Iberia y Air Europa, entre otras, mantienen sus conexiones con Cuba pero con escalas técnicas para repostar en países como la República Dominicana.

Impacto económico para las empresas valencianas

Según un informe reciente de la Cámara de Comercio de Valencia, Cuba es el octavo mercado cliente y el noveno proveedor para la Comunitat Valenciana en América Latina. Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones valencianas a Cuba fueron de 85 millones de euros, cerca de un 23 % menos que en el mismo periodo del año anterior. En cuanto a importaciones, la Comunitat Valenciana recibió productos procedentes del país caribeño por 27,5 millones, un 5,3 % menos que en el mismo periodo de 2024.

Los productos más vendidos por las empresas valencianas a Cuba son del segmento bebidas (34,5 millones, un 25,3 % menos que el año anterior), máquinas y aparatos mecánicos (5,1 millones de euros, un 35 % menos) o pinturas (4 millones, un 12,6 % menos). En cuanto a importaciones, lo que más recibió la Comunitat Valenciana de Cuba fue alcohol etílico, por valor de 24,6 millones con una caída del 8,2 %.

Noticias relacionadas

Además, el número de empresas valencianas exportadoras a Cuba ha caído de las 407 de 2019 a las 259 de 2024. En el otro lado, las empresas importadoras han pasado de 25 a 45 entre 2019 y el año 2024. La inversión entre ambos territorios es cero.