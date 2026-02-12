El Ibex 35 salta por encima de 18.100 puntos en la apertura con subidas del 0,53%

El Ibex 35 arranca en verde y recupera la cota psicológica de los 18.100 puntos. A las 9.00 horas sumaba alrededor de un 0,5% y se movía en los 18.140 enteros, tras las caídas moderadas de la jornada anterior.

En lo que va de año, el selectivo avanza cerca de un 4,8%, apoyado en el buen tono de las Bolsas europeas en la apertura. Los inversores siguen buscando equilibrio entre crecimiento, tipos de interés y beneficios empresariales.

El impulso llega, sobre todo, desde ArcelorMittal, que vuelve a liderar las compras en el índice. En el lado opuesto, el mercado digiere las cuentas con más exigencia que titulares.

Ahí entra Mapfre. La aseguradora ha comunicado un beneficio neto récord de 1.079 millones de euros en 2025 (+19,6%), pero el valor iniciaba la sesión con descensos. En plena temporada de resultados, la Bolsa premia la sorpresa y castiga la mínima señal de desaceleración.

En los primeros compases también destacaban las subidas de Grifols, mientras que Amadeus, Logista y Colonial figuraban entre los peores. Fuera del parqué, otra referencia del día es la compra de Urbaser por Blackstone y EQT, valorada en torno a 5.600 millones de euros.

Empleo de EEUU y aranceles

El telón de fondo lo marca Estados Unidos. El último informe oficial de empleo mostró una creación de 130.000 puestos en enero y una tasa de paro del 4,3%. La lectura rápida: si el mercado laboral aguanta, los recortes de tipos pueden tardar más, y eso influye en las valoraciones.

A ese factor se suma la política comercial. La Cámara de Representantes aprobó una resolución para intentar tumbar los aranceles a Canadá impulsados por el presidente Donald Trump, un recordatorio de que el riesgo arancelario sigue ahí.

Petróleo, euro y deuda

En materias primas, el Brent subía un 0,4% hasta los 69,65 dólares, mientras el WTI avanzaba hacia los 64,9 dólares. En divisas, el euro/dólar rondaba 1,188, y el bono español a diez años relajaba su rentabilidad en torno al 3,17%.

Noticias relacionadas

Con este guion, la Bolsa española abre con un sesgo constructivo, pero con advertencia: resultados, tipos y geopolítica pueden cambiar el tono en minutos. La clave inmediata es si el Ibex consolida por encima de 18.100 sin depender solo de un puñado de valores.