Enero marca un nuevo récord para el aeropuerto de Valencia con un 7 % más de pasajeros

El aeropuerto de Valencia ha comenzado el año 2026 con un enero histórico en el que se registraron un total de 756.281 pasajeros, lo que supone un incremento del 7 % respecto al mismo mes de 2025.

Según los datos facilitados este jueves por AENA, el mercado internacional, mayoritario en la terminal valenciana, creció un 9,7 % y registró 560.711 viajeros en el primer mes del año. Por otro lado, el tráfico doméstico registró 192.749 pasajeros, un 0,7 % menos. Todo ello, en lo que se refiere a vuelos comerciales y respecto al mismo periodo del pasado ejercicio.

Entrando a detallar las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en enero, los más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 159.809 viajeros; seguidos de Francia con 57.432; Alemania, con 53.836; Países Bajos con 48.808 y Reino Unido, con 47.672.

En cuanto a los vuelos registrados en enero, el recinto aeroportuario operó un total de 6.257 movimientos, lo que supone un incremento del 3 % respecto al mismo mes del pasado año.

Año récord

Estas cifras son una continuación de la tendencia que ha vivido en los últimos años el aeropuerto de Manises. Especialmente relevante fue el dato de 2025 cuando el aeródromo cerró con la cifra histórica de 11,8 millones de pasajeros, que supuso un crecimiento del 9,6 % respecto al año anterior, y más de 93.000 movimientos de aeronaves operados. Estos datos consolidan el aeropuerto como uno de los motores económicos de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, estas cifras que celebran récords se traducen en una infraestructura saturada en su capacidad anual (tiene un máximo de 10,5 millones de pasajeros al año) y proyectos de expansión que siguen sin arrancar a pesar de la urgencia.

Un informe de Cámara Valencia alertaba recientemente de que el aeropuerto opera por encima de su capacidad nominal, con picos de saturación que superarían el 130 %, y que de no acometerse ampliaciones, esa presión podría intensificarse hasta un 165 % en 2030. Así, entre los retos principales del aeródromo está la gestión de la demanda, mejoras operativas y atención al pasajero, que pueden verse comprometidos sobre todo en fechas de temporada alta, como verano.