Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquileres ValènciaCines YelmoTeatro EscalanteMercadonaObras CV-35Migrante PaiportaNino BravoTúnel MelianaRenfe despido
instagramlinkedin

Óbito

Muere a los 82 años el empresario valenciano Pascual Martí

Fue fundador y presidente de la empresa del sector del electrodoméstico que lleva su nombre

Imagen de archivo de Pascual Martí, entre sus hijos Víctor y José Pascual.

Imagen de archivo de Pascual Martí, entre sus hijos Víctor y José Pascual. / L-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El empresario valenciano Pascual Martí Martínez, fundador y presidente de la empresa que lleva su nombre y dedicada al sector del electrodoméstico, ha fallecido este jueves, 12 de febrero, a los 82 años, según ha comunicado la familia.

Martí Martínez pasó "toda una vida dedicada al mundo de los electrodomésticos, a esta empresa y a su familia. Todas las personas que formamos parte de este gran grupo le recordaremos con cariño y profunda admiración por todo lo que ha representado y por el importante legado que ha dejado", ha dicho la familia a través de un comunicado.

Una de las tiendas de Pascual Martí.

Una de las tiendas de Pascual Martí. / L-EMV

Con más de 50 años de trayectoria, Pascual Martí se ha consolidado como uno de los principales distribuidores de electrodomésticos y tecnología en la Comunitat Valenciana, combinando atención personalizada, innovación y la cercanía propia del comercio local.

Noticias relacionadas

El velatorio por Pascual Martí Martínez se celebrará desde este jueves 12 de febrero a las 17 horas y hasta las 21 horas y el viernes 13 de febrero desde las 9 horas y hasta las 17 horas, horario de la misa, en el cementerio Parque de la Paz, en Godelleta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents