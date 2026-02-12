«Otorgar documentos notariales a distancia es un gran avance para la ciudadanía»

Más allá de la firma de documentos, ¿cómo definiría hoy la función social del notario y su papel de asesoramiento al ciudadano?

La función social del notario se despliega cada día en los despachos, gracias a una gran capilaridad territorial que garantiza cercanía al ciudadano viva donde viva. Esa proximidad resulta clave en la España vaciada y también en la atención a personas mayores o con discapacidad. Las reformas legales, especialmente la Ley 8/2021, han situado al notario en el centro de la atención a estas personas para ayudarles a configurar los apoyos que necesitarán en el futuro.

¿En qué momentos clave de la vida está más presente el notario?

Desde que una persona alcanza la edad adulta hasta su fallecimiento. Desde el inicio de la vida en pareja, la organización del régimen económico o la compra de una vivienda, hasta la constitución de empresas, la sucesión o el testamento.

En la compra de una vivienda y la firma de una hipoteca, ¿cómo se protege al ciudadano?

La Ley de Crédito Inmobiliario ha sido un gran avance, porque el notario ofrece gratuitamente un asesoramiento previo y responde con calma a todas las dudas del comprador. La separación entre el acta de transparencia y la escritura final permite una información más serena y una relación de confianza.

¿Qué valor añadido aporta el notario al emprendedor o a quien constituye una sociedad?

Un asesoramiento global y personalizado. Desde la Ley 11/2023, la constitución de sociedades puede hacerse íntegramente por videoconferencia, lo que agiliza trámites y reduce desplazamientos. Además, redactaestatutos muy adaptados a pymes y startups.

¿Qué papel puede jugar el notario en la mediación de conflictos?

Por naturaleza, el notario es mediador y conciliador. Con la nueva normativa para la regulación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias, el objetivo es potenciar estos mecanismos eficaces, rápidos y sin necesidad de acudir a los tribunales.

Como responsable del Consejo General del Notariado en el Consejo de los Notarios de la UE y en la Unión Internacional del Notariado, y como consejero delegado del Centro Tecnológico del Notariado, ¿qué beneficios percibe ya la ciudadanía con la digitalización?

El notariado español es de los pocos del mundo con un centro tecnológico propio, lo que permite desarrollar soluciones pensadas para ayudar al ciudadano y facilitar el trabajo de la notaría. Entre los avances más destacados, el otorgamiento de documentos por videoconferencia y el impulso de las copias autorizadas electrónicas, que reducen el papel y facilitan la gestión, especialmente a quienes viven en el extranjero.

Hoy también es posible casarse o divorciarse ante notario. ¿Qué ventajas ofrece esta opción?

Rapidez y asesoramiento completo en una sola visita que permite salir de la notaría con toda la documentación preparada.