Una torre de 20 alturas en el barrio valenciano de Malilla pondrá en el mercado 109 nuevas viviendas y 97 plazas de garaje

Viviendea ha captado una inversión de 12 millones de euros destinada al desarrollo de una promoción de 109 viviendas en el barrio de Malilla de València. El edificio será de 20 alturas donde se distribuyen el centenar viviendas de entre 1 y 4 dormitorios. Contará además con 87 plazas de garaje y 64 trasteros.

El proyecto iniciará las obras en las próximas semanas, una vez obtenida la licencia en un plazo de solo cuatro meses, un hito ágil para este tipo de tramitaciones. Este avance, según la compañía, refleja una gestión proactiva y un seguimiento estrecho del proceso administrativo, que ha permitido acelerar los tiempos habituales y situar la ejecución del proyecto en una fase ya inminent.

A diferencia de los portales inmobiliarios tradicionales —concebidos como “buscadores”—, Viviendea se define como un “encontrador de vivienda”: invierte el proceso conectando a los demandantes con promotoras en fases tempranas, antes incluso de los primeros esbozos del proyecto. Este enfoque permite modular el producto (tipologías, número de dormitorios y variables de diseño) en función de datos y criterios objetivos de demanda.

Así, en este caso, el proyecto que impulsa Vivienda y que se sitúa en el barrio valenciano de Malilla, está concebido como un proyecto modular adaptable a la demanda.

Sergio López Alcover, CEO y fundador de Viviendea, señala: “Viviendea nace de una inquietud profesional muy simple: hacer el mejor proyecto posible, el que la gente realmente quiere. Nuestra tecnología nos permite interactuar con el futuro cliente incluso antes de conocernos, para cocrear promociones de obra nueva ajustadas a sus necesidades. Este desarrollo en València es un paso más en esa visión: la demanda primero, el proyecto después”.

150 viviendas

A lo largo de su historia, acumula inversiones que superan los 15 millones de euros para la promoción de más de 150 viviendas en València. El núcleo del sistema combina Inteligencia Artificial (IA) con estudios de demanda y procesos de precomercialización: en lugar de campañas masivas, Viviendea genera bases de interesados inteligentes y modulables que guían decisiones clave desde la fase de viabilidad.

Valor a ambos extremos de la cadena

En el centro de la experiencia, el usuario diseña su vivienda ideal y espera la interacción por medio de la Inteligencia Artificial entre los equipos de promotoras e inmobiliarias. Esta interacción elimina el filtrado manual de cientos de leads y acelera el encaje entre las necesidades del cliente y las características de las viviendas.

Los beneficios son claros y contrastados: para el comprador, permite acceder a una vivienda adaptada a sus necesidades reales; mientras que, para el promotor, ofrece una propuesta optimizada que mejora el aprovechamiento de la edificabilidad y maximiza el retorno de la inversión. Además, la modulación por demanda ha demostrado en proyectos anteriores un incremento significativo en la Tasa Interna de Retorno (TIR) estimada.