El Consell sustituye a Salvador Navarro por Carlos Prades en el consejo del puerto

El pleno del Consell ha aprobado este viernes el cese del expresidente de la patronal valenciana CEV Salvador Navarro como vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, y su sustitución por el presidente de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística, Carlos Prades Torres.

Asimismo, se ha acordado el nombramiento de la consellera de Industria, Marián Cano, como vocal de la Autoridad Portuaria de Valencia, en sustitución de Ester Olivas, actual directora general de Proyectos Estratégicos y hasta diciembre directora general de Emprendimiento e Internacionalización.

La salida de Navarro se produce apenas tres meses después de verse forzado a no renovar como presidente de la patronal autonómica. El todavía vicepresidente de la española CEOE tenía previsto presentarse a un nuevo mandato en noviembre, pero el descontento interno, entre otros motivos, provocó que surgiera con fuerza la alternativa de Vicente Lafuente. A final, Navarro renunció a optar al cargo y Lafuente es ahora el máximo dirigente de la CEV.

Consell

El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha explicado en la rueda de prensa posterior al pleno que tanto a Navarro como a Olivas "se les agradece el tiempo servido y las labores desarrolladas" mientras han sido vocales en representación de la Generalitat, que cede una de sus vocalías a la representación empresarial.

Barrachina ha indicado que estos nombramientos y ceses se han hecho a propuesta de la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, y ha explicado que Carlos Prades es "un destacado empresario del sector de la logística" y es también el director general del Grupo Torres.

Noticias relacionadas

Vacante

Preguntado por la vacante en la cuarta vocalía de la Generalitat en la entidad portuaria, ha respondido que si se refiere a la del alcalde de Gandia "se va a producir en breve", mientras que sobre si se va a hacer algo con la presidenta del puerto, Mar Chao, tras las "polémicas de los últimos meses" ha afirmado que no se ha tratado y el Consell lo que hace es "presumir la inocencia y respetar todos los procesos judiciales"