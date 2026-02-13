Pisos baratos en València que no aceptan parejas ni perros

Los propietarios de las viviendas más baratas ofertadas en alquiler en València imponen numerosos requisitos, aunque prometen un espacio de libertad "donde invitar a un amigo a un café sin pedirle permiso a nadie". Son inmuebles que rondan los 800 euros y en los que en algunos casos no se permite que vivan parejas ni perros. El subidón de los arrendamientos en València provoca que muchos de estos inmuebles "vuelen" en horas.

Uno de estos inmuebles es un estudio en la calle de Alcañiz en el barrio de Torrefiel. El inmueble tiene 24 metros cuadrados y es un segundo sin ascensor. El anuncio está dirigido a personas que actualmente viven en pisos compartidos e impone condiciones estrictas. "Está pensado para una sola persona. No se admiten parejas ni mascotas. Lo repetimos porque es importante: No se admiten parejas", reitera el anuncio por si no le ha quedado claro al interesado.

Eso sí, prometen un espacio sin "nadie que moleste, sin compartir baños, sin caos ajeno y sin ruido. Un espacio donde tener todo limpio, ordenado y cómodo". "Tu propio estudio, cocina, baño y mundo", añade el anuncio. En resumen, "hay oportunidades que no debes dejar pasar", advierte el anuncio.

Sin perros

Otros pisos de menos de 800 euros al mes también ofrecen tranquilidad "con vistas a un patio de luces". En concreto, es un estudio en la calle Chiva que se alquila por 780 euros al mes. Para poder acceder a este inmueble se solicitan "ingresos demostrables o la posibilidad de más garantías". La única pega para los amantes de los animales es que "no se permiten mascotas en la vivienda".

El resto de pisos de menos de 800 euros también está cargado de limitaciones. En las últimas horas ha salido en arrendamiento una vivienda de 25 metros cuadrados que es el inmueble más barato ahora mismo en el Cap i Casal. El alquiler sale a 630 euros al mes. En este caso, el propietario advierte de que solo puede vivir una persona.