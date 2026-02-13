Pleno de la Cámara: Agroalimentación y turismo ganan peso frente a manufacturas
La composición de la 'asamblea' de esta corporación, que se renueva cada cuatro años, revela la evolución del tejido productivo valenciano
El pleno de las cámaras de comercio tiene que ser un reflejo de la diversidad empresarial del territorio al que corresponde cada corporación y, por ello, su composición da una idea cabal del tejido de cada zona. Su evolución se comprueba cada cuatro años, cuando estas entidades celebran elecciones y tienen que renovar sus órganos de gobierno. En Cámara Valencia, el gran cambio producido en este período es que la agroalimentación y el turismo han ganado peso en detrimento de las manufacturas y los servicios.
El pleno de dicha corporación está integrado por 40 vocales elegidos entre las empresas de la provincia. Se articulan por epígrafes de actividad a los que se les asigna una cifra de representantes. Las organizaciones empresariales -casi en su totalidad pertenecientes a la patronal autonómica CEV- proponen a sus candidatos. Si solo hay uno, queda designado directamente. Si hay más de uno, es necesario votar.
Proceso
En este proceso, la industria agroalimentaria, cada vez más puntera en este territorio, entre otros motivos por el impulso de Mercadona y Consum, gana un vocal y sube de 1 a 2, mientras que la industria manufacturera lo pierde y baja de 6 a 5. El turismo y la hostelería pasan conjuntamente de 3 a 4, una plaza que pierden los 'otros servicios' -descienden de 9 a 8- y, dentro de estos, las actividades profesionales, científicas, técnicas e inmobiliarias son las damnificadas al descender de 3 a 2 vocalías.
Esta es una de las pocas novedades en unas elecciones camerales que se presentan sin sorpresas una vez que el actual presidente, José Vicente Morata, ha comunicado públicamente su intención de presentarse a la reelección para iniciar su quinto mandato al frente de la corporación, que preside desde que en junio de 2010 sucedió al histórico Arturo Virosque, a quien ya ha superado en cuanto a tiempo al frente de la corporación.
Junio
El proceso electoral es ciertamente farragoso y largo. La apertura del mismo se produjo a principios de diciembre del año pasado con la publicación en el BOE de la orden ministerial de apertura. Se ha de constituir una junta electoral, presentar, exponer, alegar y proclamar las candidaturas a cada grupo de representación, efectuarse los comicios propiamente dichos, que han de convocarse con 40 días de antelación, y, por último, elegir al presidente y a los cargos del comité ejecutivo. Este último paso, cuando se renovará a Morata como máximo responsable, si no se produce una sorpresa de última hora que sería un total imprevisto, está programada para el próximo mes de junio.
