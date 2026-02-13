Sector cárnico: una apuesta por la nutrición, la economía y la sostenibilidad
Un foro de diálogo que combinó ciencia, gastronomía y sector cárnico para poner de relieve la proteína animal, su sostenibilidad y la importancia de una comunicación veraz
Eduardo Enric
El Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia acogió un debate que combinó ciencia, gastronomía y reflexión social. Más de 550 asistentes participaron en esta jornada de diálogo, que reunió a científicos, profesionales del sector cárnico, políticos y referentes gastronómicos para analizar los aspectos clave del sistema agropecuario. El objetivo: contrastar con ciencia y datos la realidad del sector respecto a discursos negativos promovidos por otros sectores.
Encuentros como estos, impulsados con el apoyo de colaboradores como Grupo Vall Companys, ANICE, Foro Ganadero Cárnico, Campofrío, La Comarca meats, Cárnicas Medina, entre otros, demuestran que el diálogo informado sigue siendo la herramienta más eficaz frente al ruido.
La carne en la evolución humana
Uno de los mensajes más reiterados durante la jornada fue la necesidad de recuperar el papel de la ciencia en el debate público. El consumo de carne, explicaron los expertos, es un factor clave en la evolución de nuestra especie.
El catedrático, Federico Guillén Salazar expuso cómo la incorporación de proteína animal permitió un mayor desarrollo cerebral, mayor eficiencia energética del cuerpo humano y una organización social más compleja. Pietro Paganini, analista y socioeconómico, añadió que ignorar este hecho histórico conduce a planteamientos alimentarios desconectados de la realidad biológica y cultural del ser humano.
Los ponentes insistieron en que “la carne forma parte de una alimentación saludable y sostenible, siempre que su producción minimice el impacto ambiental y garantice el bienestar animal, un ámbito en el que Europa se sitúa a la vanguardia”.
Un sector estratégico bajo la mirada política
El encuentro contó con una destacada representación política, incluida la eurodiputada Jessika van Leuwen (EPP‑BBB), que subrayó la importancia estratégica del sector ganadero-cárnico para la economía, el empleo y la soberanía alimentaria.
Las intervenciones analizaron el impacto de los acuerdos internacionales, como el tratado UE-Mercosur y el Green Deal. Se hizo especial hincapié en el caso de Países Bajos, calificado como un “experimento fallido” con políticas que han llevado a la casi desaparición del sector ganadero con graves secuelas socioeconómicas. En este contexto, Van Leuwen advirtió que “España aún está a tiempo de evitar un exceso de control similar”, mensaje que fue especialmente aplaudido por los asistentes.
El relato importa: del campo al plato
La última parte de la jornada se centró en un aspecto clave; cómo se cuenta todo esto a la sociedad. La comunicación se ha convertido en un campo de batalla donde la desinformación avanza más rápido que los datos.
Los fundadores del podcast La Picaeta conversaron con Jorge Lengua, chef del restaurante Llavor y La Suculenta, quien afirmó que “mientras la sociedad se empeña en ir contra la carne, la restauración somos la resistencia, valorando igual un muslo de pollo que un riñón de conejo”. Aleix Puig, presidente y cofundador de Vicio, reflexionó sobre el encaje de las nuevas alternativas a la proteína animal, destacando la importancia de la carne en la restauración, concluyendo con humor y determinación que “la carne roja es de puta madre”.
El evento contó con el apoyo del Ministerio de Agricultura y de la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana, con intervenciones de Ana Rodríguez Castaño y Vicente Tejedo Tormo. Rodríguez Castaño destacó al sector ganadero-cárnico como una potencia productiva sostenible, capaz de generar rentabilidad, y subrayó la necesidad de basar el debate en datos para evitar visiones dogmáticas.
