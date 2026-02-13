Los turistas chinos duplican su presencia en la Comunitat Valenciana en un año
La autonomía recibió el año pasado un total de 35.869 visitantes del país asiático, un 96,8 % más que en 2024, que gastan 435 euros al día y vienen de negocios
El mercado turístico chino gana peso en la Comunitat Valenciana y empieza a consolidarse como uno de los emisores de largo radio con mayor potencial de crecimiento para el destino. En 2025 llegaron a la Comunitat 35.869 turistas procedentes de China, lo que supone un incremento interanual del 96,8 % respecto a 2024, según los datos del Servicio de Estrategia y Planificación Turística de Turisme Comunitat Valenciana a los que ha tenido acceso Levante-EMV.
La cifra, todavía modesta en volumen frente a los grandes mercados europeos, es relevante por su ritmo de expansión y por el perfil de gasto del viajero chino. El turista del gigante asiático en la Comunitat Valenciana presenta una estancia media de 9 días y un gasto medio diario de 435,6 euros, muy por encima de la media de muchos mercados tradicionales. Más de la mitad de estos viajeros se desplazan por motivos profesionales (51,7 %), mientras que el ocio y las vacaciones suponen el 38,5 % de las visitas. Además, un 38,1% viaja con paquete turístico y la totalidad accede por vía aérea, un factor clave en la planificación de conectividad y promoción.
En cuanto al alojamiento, el hotel sigue siendo claramente mayoritario (79,1 %), aunque también aparecen fórmulas como la vivienda de familiares y amigos (4,3 %) o el alquiler turístico (4 %). Territorialmente, la provincia de Valencia concentra casi la mitad de los viajeros chinos (49,7 %), y dos tercios de las pernoctaciones hoteleras de este mercado se registran en esta provincia.
En el conjunto de la Comunitat Valenciana, los hoteles sumaron 117.098 pernoctaciones de turistas chinos en 2025, con un crecimiento destacado en Castellón.
Otro rasgo diferencial es la distribución temporal de los viajes. Aunque el primer trimestre concentra el mayor volumen (41,3%), los meses de junio, agosto y noviembre tienen un peso especialmente alto en comparación con otros mercados, lo que refuerza el interés de este emisor para avanzar en la desestacionalización.
Un mercado de "gran dimensión"
La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, enmarca esta evolución dentro de una estrategia "a medio y largo plazo" para posicionar la Comunitat en un mercado que considera "de gran dimensión y con características muy diferentes a las de los mercados europeos", lo que obliga a adaptar promoción, canales y mensajes.
Para captar al turista chino, Turisme Comunitat Valenciana trabaja con una empresa de representación en el país asiático que gestiona acciones promocionales tanto en el ámbito profesional como en el digital, adaptadas a los canales locales. La estrategia incluye presencia en plataformas como WeChat, Weibo, XiaoHongShu o Baidu, campañas con grandes operadores 'online' chinos y la participación en ferias especializadas, además de viajes de familiarización para turoperadores. El objetivo, según Cano, es proyectar una imagen propia, diferenciada de otros grandes destinos urbanos españoles, apoyada en la oferta cultural, gastronómica, festiva y de experiencias premium.
Este impulso se produce en un contexto de fuerte recuperación del turismo emisor chino hacia España, apoyado en la conectividad aérea entre China y España. De hecho, uno de los objetivos de la Generalitat, según quedó patente en la última edición de Fitur, es conseguir un vuelo directo entre la Comunitat Valenciana y China.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los cines Yelmo niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
- La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes
- Fallas de València 2026: solo un día festivo y ningún puente para los trabajadores valencianos
- Se vende exclusivo piso con piscina privada en el barrio del Botànic de València
- La empresa Gespa, dirigida por la exmujer del alcalde de Paterna, vigilará fraudes laborales con detectives