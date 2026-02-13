Los turistas chinos duplican su presencia en la Comunitat Valenciana en un año

El mercado turístico chino gana peso en la Comunitat Valenciana y empieza a consolidarse como uno de los emisores de largo radio con mayor potencial de crecimiento para el destino. En 2025 llegaron a la Comunitat 35.869 turistas procedentes de China, lo que supone un incremento interanual del 96,8 % respecto a 2024, según los datos del Servicio de Estrategia y Planificación Turística de Turisme Comunitat Valenciana a los que ha tenido acceso Levante-EMV.

La cifra, todavía modesta en volumen frente a los grandes mercados europeos, es relevante por su ritmo de expansión y por el perfil de gasto del viajero chino. El turista del gigante asiático en la Comunitat Valenciana presenta una estancia media de 9 días y un gasto medio diario de 435,6 euros, muy por encima de la media de muchos mercados tradicionales. Más de la mitad de estos viajeros se desplazan por motivos profesionales (51,7 %), mientras que el ocio y las vacaciones suponen el 38,5 % de las visitas. Además, un 38,1% viaja con paquete turístico y la totalidad accede por vía aérea, un factor clave en la planificación de conectividad y promoción.

En cuanto al alojamiento, el hotel sigue siendo claramente mayoritario (79,1 %), aunque también aparecen fórmulas como la vivienda de familiares y amigos (4,3 %) o el alquiler turístico (4 %). Territorialmente, la provincia de Valencia concentra casi la mitad de los viajeros chinos (49,7 %), y dos tercios de las pernoctaciones hoteleras de este mercado se registran en esta provincia.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, los hoteles sumaron 117.098 pernoctaciones de turistas chinos en 2025, con un crecimiento destacado en Castellón.

Otro rasgo diferencial es la distribución temporal de los viajes. Aunque el primer trimestre concentra el mayor volumen (41,3%), los meses de junio, agosto y noviembre tienen un peso especialmente alto en comparación con otros mercados, lo que refuerza el interés de este emisor para avanzar en la desestacionalización.

Un mercado de "gran dimensión"

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, enmarca esta evolución dentro de una estrategia "a medio y largo plazo" para posicionar la Comunitat en un mercado que considera "de gran dimensión y con características muy diferentes a las de los mercados europeos", lo que obliga a adaptar promoción, canales y mensajes.

Para captar al turista chino, Turisme Comunitat Valenciana trabaja con una empresa de representación en el país asiático que gestiona acciones promocionales tanto en el ámbito profesional como en el digital, adaptadas a los canales locales. La estrategia incluye presencia en plataformas como WeChat, Weibo, XiaoHongShu o Baidu, campañas con grandes operadores 'online' chinos y la participación en ferias especializadas, además de viajes de familiarización para turoperadores. El objetivo, según Cano, es proyectar una imagen propia, diferenciada de otros grandes destinos urbanos españoles, apoyada en la oferta cultural, gastronómica, festiva y de experiencias premium.

Este impulso se produce en un contexto de fuerte recuperación del turismo emisor chino hacia España, apoyado en la conectividad aérea entre China y España. De hecho, uno de los objetivos de la Generalitat, según quedó patente en la última edición de Fitur, es conseguir un vuelo directo entre la Comunitat Valenciana y China.