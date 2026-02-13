Los únicos pisos de alquiler asequibles en València apenas superan los 20 metros. En algunos casos estos inmuebles son bajos y, en otros, viviendas en pisos altos sin ascensor. Actualmente hay disponibles siete viviendas de menos de 800 euros en todo el Cap i Casal y la mayoría solo se puede arrendar en modalidad de temporada (máximo once meses). La plataforma Idealista apunta que el precio medio razonable en València es de 940 euros y, sin embargo, solo uno de cada diez pisos está en ese umbral.

El coste medio de un piso de dos habitaciones en València es de 1.351 euros al mes, 411 euros más caro que lo que Idealista considera un alquiler asequible. En concreto, el 89 % de la oferta actual de pisos de dos cuartos en arrendamiento en el Cap i Casal tiene un precio que supera el umbral de lo razonable. Eso significa que es inaccesible para una familia con ingresos medios.

El reparto de estos alquileres razonables no es homogéneo en España y la escasez de este tipo de pisos es especialmente llamativa en grandes mercados, con Málaga, València y Palma de Mallorca a la cabeza. En el caso de la capital malagueña, solo el 9 % de los pisos son económicamente aptos para una familia con ingresos medios de la ciudad, mientras que en València y Palma se sitúa en el 11 %.

Pequeños e incómodos

Una circunstancia a tener en cuenta es que los pisos más asequibles en el Cap i Casal son extremadamente pequeños e incómodos. Son bajos y pisos en altura sin ascensor que rondan los veinte metros. La mayoría de los pisos de menos de 800 euros que ayer se anunciaban en València (alguno de ellos realmente es un estudio) solo están disponibles para alquiler de temporada.

Fuera en verano

Propietarios de inmuebles cercanos a la playa de la Malva-rosa advierten de que hay que dejarlos libres a partir de junio. En otros casos, los pisos se ofertan a 725 euros al mes si se alquilan por temporada y el coste se dispara hasta los 990 euros si el arrendamiento es indefinido.

El precio de los arrendamientos en València está ahora mismo en su máximo histórico y es casi el doble que durante la burbuja inmobiliaria de hace 18 años (cuando se alcanzaron niveles de récord). El incremento acumulado en el último año es del 8,7 %. Los distritos más caros son Ciutat Vella (20 euros el metro cuadrado), l'Eixample (17,9 euros) y Poblats Marítims (16,5 euros), con datos a 31 de enero.

Vista área del barrio del Cabanyal. / JM López

El alto coste de alquilar en València ha trasladado la demanda al área metropolitana. El 31,8 % de las personas que buscan una vivienda de alquiler habitual en el Cap i Casal tiene que desplazarse a la periferia, según admite la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval). El problema es que cada vez es más complicado encontrar pisos de alquiler en estos municipios.

