Valenciaport triplica pasajeros en cinco años mientras se bloquea la nueva terminal de buques

El tráfico de pasajeros del puerto de València ha experimentado una fuerte recuperación y crecimiento tras la pandemia, mostrando una clara tendencia al alza en el período 2021-2025, impulsado sobre todo por el turismo de cruceros y las líneas regulares con Baleares y Argelia. Según constata un informe realizado por el Institut Valencià d'Estadística (IVE), a partir de datos del Ministerio del Transporte, Valenciaport ha canalizado un movimiento de 1.659.735 personas (incluidos cruceristas y de líneas regulares) durante lo que supone casi tres veces más que el lustro anterior (635.689 pasajeros).

Tras el parón económico generado por la covid, el movimiento de pasajeros en el recinto del Grao experimenta un aumento considerable y permite al puerto valenciano consolidar su papel como destino turístico. El emplazamiento marítimo ha buscado regular el tráfico para un turismo más sostenible, manteniendo a València como un puerto base importante en el Mediterráneo. También Alicante, aunque con cifras muy por debajo de València, ha multiplicado por ocho su movimiento de viajantes, al pasar de 66.709 a 444.547 en 2025, según el citado estudio del IVE.

Los buques de pajeros que operan sobre todo entre Valencia y Baleares, así como con Argelia, acapararon en 2025 un total de 104.446 pasajeros, que frente a los 88.681 del periodo anterior representan un incremento del 17,73%. Paralelamente, la cifra de cruceristas alcanzó las 799.050 personas, lo que representa un incremento moderado, respecto al año anterior, del 3,23%.

Nuevo proyecto

En este contexto de gran crecimiento del transporte marítimo de pasajeros, que impulsan compañías con rutas en el recinto del Grao como Baleària, Grimaldi, Trasmed y GNV, la nueva terminal de pasajeros del puerto de València que iba a ser construida y gestionada por la naviera Baleària -tras la concesión otorgada en 2022- en el antiguo astillero de Unión Naval Levante ha sufrido un bloqueo significativo. Así, en noviembre de 2025 sufrió la revocación de la concesión por parte de la Autoridad Portuaria de València.

Un buque de Baleària atracado en el puerto de València, en una imagen de archivo. / LEVANTE-EMV

La entidad presidida por Mar Chao decidió tumbar el proyecto actual para replantear la terminal, buscando un diseño diferente. Esta infraestructura había estado paralizada durante años debido a las presiones de otras navieras, particularmente de Mediterranean Shipping Company (MSC) -principal naviera de Valenciaport y que gestionará la nueva terminal norte de contenedores-, que buscaba integrar sus cruceros en la nueva infraestructura, chocando con los intereses iniciales de Baleària.

Ampliar muelles

La APV busca ahora reconfigurar -ampliando sus muelles para el atraque también de cruceros- las conexiones de ferry, dejando la compañía que preside Adolfo Utor sin el proyecto que había proyectado y obligando a un rediseño completo de la infraestructura. La mercantil con sede social en Dénia iba a invertir más de 37 millones de euros en la construcción y explotación de la nueva terminal pública de pasajeros en el puerto de València, según la adjudicación de 2022. Este proyecto formaba parte de una inversión total cercana a los 100 millones de euros en colaboración con la APV.

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha subrayado que “el turismo de cruceros es un producto estratégico para la Comunitat Valenciana, no solo por su impacto económico, sino por su capacidad para generar oportunidades en todo el territorio y contribuir a un desarrollo turístico más equilibrado y sostenible”.