Los convenios valencianos arrancan 2026 con una subida salarial del 2,34%, la menor de España

La mejora del poder adquisitivo de los trabajadores asalariados de la Comunitat Valenciana no arranca con buen pie en 2026. En lo que va de año, los sueldos fijados en convenio colectivo de ámbito autonómico avanzaron de media un 2,34% en enero, lo que supone el incremento más bajo (junto con Canarias) de España. Así lo confirma el informe de enero del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que sitúa el aumento de las retribuciones medias de todos los convenios (incluidos los de ámbito estatal, autonómico y de empresa) en el 2,55%, porcentaje que sitúa también a la Comunitat Valenciana en la cola de España. El alza media de los sueldos ni siquiera alcanza el nivel de la inflación de 2025, que fue del 2,4%

De acuerdo con la estadística de negociación colectiva que difunde cada mes el citado ministerio, el incremento medio de España ha sido del 2,87 %. Por provincias, Castelló ha logrado un alza del 2,82%; Valencia del 2,62% y Alicante, del 2,58%. El año ha comenzado con 6,3 millones de trabajadores con sus condiciones laborales ya pactadas para 2026 en toda España (562.003 son de la Comunitat Valenciana). La autonomía ha sellado 132 acuerdos que afectan a 64.773 empresas. Sin duda, la negociación colectiva entre los agentes sociales no han logrado los pactos de ejercicios precedentes.

Convenios enero 2026. Total. Empresas. Trabajadores. Variación salarial y jornada media. Fuente: Ministerio de Trabajo / LEVANTE-EMV

Este año, sindicatos y patronal deben cerrar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), después de que en diciembre expirara el pacto vigente, que sugería aumentos del 3% para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, si la inflación se desviaba, permitía subidas adicionales de hasta el 1% en cada uno de los años de aplicación (2023-2025). Para el próximo han puesto sobre la mesa una mejora salarial fija del 4% anual durante los tres próximos ejercicios, lo que se traduciría en un encarecimiento acumulado de los salarios del 12% hasta 2028.

Con los datos de enero, la jornada media en los convenios de empresa se sitúa en torno a las 37,37 horas, ligeramente por debajo del objetivo del Ministerio de Trabajo y de las organizaciones sindicales de situar la jornada en 37,5 horas. En los convenios sectoriales, la brecha es mayor, con una media semanal de 38,35 horas.

Sin cláusula de revisión

La mayoría de los pactos laborales inscritos en enero no incorporan cláusulas de revisión salarial destinadas a blindar el poder adquisitivo. De los 1.948 convenios computados en toda España, sólo el 29,67% (578) incluían una cláusula de garantía salarial y, de ellos, 372 preveían que se aplicase con efectos retroactivos. La jornada media pactada alcanzó en enero las 1.737,97 horas anuales por trabajador (1.705,98 horas en los convenios de empresa y 1.751,04 en los de ámbito superior).

Collidors en un campo de citricos de Sagunt, en una imagen de archivo. / Daniel Tortajada

Los acuerdos laborales que sí recogen cláusula de revisión alcanzan a más de 2,8 millones de empleados de los más de 6,3 millones cubiertos por los convenios registrados en enero, lo que equivale al 44,75% del total, una proporción superior a la existente al cierre de 2025 (32,9%). De este modo, más de la mitad de los trabajadores continúan sin cláusulas de salvaguarda en sus convenios.

Por sectores

El sector que mantiene una mayor subida de sueldos (un 3,7%) es el que agrupa la categoría otros servicios, que engloba, entre otras muchas actividades, a asociaciones, partidos políticos, lavanderías, todo tipo de reparaciones o peluquerías. Con un 3% o ligeramente por encima están los más de 600.000 trabajadores de la hostelería que ya tienen pactadas sus condiciones para este año (3,3%); o los cerca de 400.000 del sector del transporte y almacenamiento y otros 462.000 de actividades administrativas (3,1% en ambos casos).