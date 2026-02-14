Ford firma con sus proveedores el encargo de piezas del nuevo híbrido de Almussafes

Ford ha firmado con sus proveedores el encargo de piezas del nuevo híbrido (multienergía) que se ha comprometido a fabricar Almussafes. Los acuerdos se están firmando con una cláusula de confidencialidad que impide a las empresas dar detalles del pedido. Además, la compañía tiene consignada la inversión para la nueva línea de producción del vehículo multienergía, según fuentes conocedoras de la situación.

La multinacional estadounidense sigue de esta manera con el proyecto del vehículo multienergía del que tiene previsto fabricar 209.000 vehículos al año. De forma paralela, mantiene las negociaciones con el grupo chino Geely para cederle parte de sus instalaciones en la factoría de Almussafes. Geely, como el resto de fabricantes chinos de coches eléctricos, necesita ensamblar sus automóviles en la Unión Europea para esquivar los aranceles que le impuso Bruselas en 2024 para proteger a la industria del continente.

Ford renunció a 143 millones de ayudas del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado que había captado para adaptar las líneas de producción de Almussafes al coche eléctrico y en 2024 anunció que en vez de dos modelos a pilas (como eran los planes iniciales) iba a ensamblar un vehículo multienergía. En un primer momento, comunicó que iba a fabricar 300.000 vehículos al año, pero el año pasado rebajó la cifra hasta los 209.000.

Sin presentación

La multinacional del óvalo debía haber presentado el nuevo vehículo multienergía en octubre, pero todavía no lo ha hecho. A pesar de ello, según ha constatado este periódico, el grupo automovilístico ya está firmando acuerdos con proveedores que tienen que suministrarle diferentes partes del vehículo.

Los dos vehículos eléctricos que iba a producir la compañía en Almussafes finalmente los va a fabricar Renault en sus plantas del norte de Francia. Hasta ahora la estrategia eléctrica del grupo americano ha estado marcada por los bandazos porque sus coches a pilas no han encajado con la demanda de los consumidores europeos.

Fracaso de ventas

En España la situación con sus eléctricos también es crítica. Ford no logró en 2025 meter ni uno de sus modelos eléctricos entre los 39 coches a pilas más vendidos en España en 2025. En un año en el que se superaron las 104.000 matriculaciones de automóviles 100 % eléctricos en todo el país, Ford solo consiguió vender 2.216 de sus cuatro modelos (un 2 % del mercado de vehículos sin motor de combustión).

Prueba al Mustang Mach-E (fabricado en Mèxico) en las inmediaciones de Almussafes. / Miguel Angel Montesinos

La gama eléctrica de Ford está compuesta por cuatro SUV: Explorer y Capri (que se fabrican en su factoría alemana de Colonia), Puma Gen-E (que se produce en la planta de Ford Otosan en Craiova -Rumanía-) y Mustang Mach-E (que se importa de México). Los modelos eléctricos de Ford más comprados en España en 2025 son el Puma (704 unidades y puesto número 40 por ventas), el Explorer (641 unidades y puesto 43), y Ford Capri (593 y 47), según datos de la DGT extraídos por el experto en electromovilidad Luis Valdés. El Mustang Mach-E ni siquiera ha vendido 500 vehículos.

Para ponerlo en contexto, Tesla ha vendido en el mismo periodo 9.996 unidades del Model 3 y 6.016 del Model Y; KIA ha colocado 5.663 del EV3; BYD, 4.192 del Dolphin Surf; y Renault, 4.123 del R5.

Producción bajo mínimos

En plena transición de la industria del motor al coche eléctrico, la producción de Almussafes está bajo mínimos. La factoría valenciana solo tiene un modelo asignado (el Ford Kuga) y el año pasado produjo solo 98.500 unidades. La planta llegó a producir más de 440.000 vehículos en su mejor año (2004).

Noticias relacionadas

Precedente de Mazda

Ante esta situación, grupos automovilísticos chinos se han interesado por producir en las instalaciones de Almussafes (entre 2003 y 2007 también ensambló sus vehículos en la factoría valenciana la multinacional nipona Mazda). Los grupos chinos que se han interesado por Almussafes son SAIC (que fabrica la marca MG), Changan y Geely (que es quien tiene las negociaciones más encarriladas).