El gasto en San Valentín: los valencianos salen del paso tras la cuesta de enero

Los efectos de la cuesta de enero, después de días de gasto como el Black Friday, la Navidad y las rebajas, se mantienen hasta bien entrado febrero, un mes 'valle' para muchos comerciantes. Sin embargo, el ‘negocio del amor’ les da un pequeño respiro, aunque sin grandes dispendios por parte del comprador.

El estudio 'Las diferencias generacionales en San Valentín 2026', hecho público por Amazon, revela que el 66 % de los valencianos regala en esta fiesta. Entre los datos destaca que las personas entre 35 y 54 años son los que más regalan, así como que el presupuesto es similar entre todas las generaciones, con una previsión de gasto de entre 30-50 euros. Sin embargo, los 'millennials' se quedarán por debajo 30 euros este San Valentín.

Según explica a Levante-EMV el joyero y presidente de la Confederació de Comerç d'Alacant, Castelló i València (Confecomerç), Rafael Torres, la celebración de San Valentín "ha tomado cierta fuerza comercial y parece que en los últimos años se está recuperando la campaña de San Valentín".

Respecto al gasto, Torres señala que el comprador busca estos días "más un detalle", sobre todo porque aún están recientes fechas de mucho desembolso. Torres señala que el cliente que acude a su joyería busca piezas "simbólicas" y apunta a un gasto medio de unos 100 euros.

En vez de lujosas piezas -que sí hay quien aún las pide- Torres explica que el cliente "quiere joyas que signifiquen algo para la pareja” y se decantan porque "sea algo sencillo y llevadero".

Flores, bombones y cenas

El presidente de Confecomerç asegura que hay sectores que tradicionalmente sí ven un claro aumento de ventas estos días. Por ejemplo, los floristas prevén vender un volumen medio de 800 tallos por floristería con motivo de la celebración de los enamorados, que representa de media el 10 % de la facturación anual, según la Asociación Española de Floristas (AEFI).

En el lado dulce destacan los bombones, las tartas, galletas, piruletas y gominolas, todos ellos rediseñados para esta fecha con forma de corazón. Según los datos de la empresa de estudios de mercado Circana, la semana de San Valentín representó el 44 % del valor de las ventas de bombones en febrero de 2025, un mes en que los españoles destinaron más de 24,4 millones de euros a su compra.

Bombones con forma de corazón. / EFE

Salir a cenar es otro de los grandes planes de San Valentín. Al caer en sábado, la fiesta para el cliente es redonda. El 66,6 % de los locales de ocio de Russafa prevé que la facturación de la campaña de San Valentín sea igual o superior a la registrada en 2025, según datos recopilados por la Asociación para una Hostelería Responsable en Russafa (Al Balansí). En términos de actividad, las perspectivas también son favorables, ya que el 80 % de los establecimientos espera contar con reservas y la asociación estima que cerca de 2.000 parejas celebrarán el 14 de febrero en el barrio. Desde Al Balansí, destacan que la celebración de San Valentín se ha consolidado como un motor de dinamización económica en febrero, en el periodo previo a las Fallas. En este sentido, señalan que esto tiene un impacto positivo en su actividad en un mes, tradicionalmente, más moderado para el sector, condicionado por la cuesta de enero.

Noticias relacionadas

'Temporada alta' en reservas hoteleras

Además de los regalos y cenas, la Comunitat Valenciana es destino de enamorados. Así se desprende de los datos de reservas hoteleras para este finde semana que baraja la asociación empresarial hotelera y turística de la Comunitat Valenciana Hosbec. Según la patronal, los hoteles de la Comunitat Valenciana se preparan para recibir clientes como si se tratara de la temporada alta. Los datos de reservas confirmadas sitúan la media de la Comunitat Valenciana en el 83,6 %. La ciudad de València, avanza Hosbec, tiene ya el 82,4% de su capacidad hotelera reservada para esta fecha.