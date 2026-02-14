Las hipotecas mixtas se ponen imposibles

No están nada apetecibles las hipotecas mixtas para la financiación de una vivienda. De hecho, en los últimos tiempos se han convertido en el producto para este menester más caro, por encima incluso de la variables, que no hace mucho estuvieron más caras, según los últimos datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), de la que forman parte las principales entidades financieras del país.

Al cierre de noviembre de 2025, el tipo medio ponderado de las hipotecas en España estaba en el 2,7 %, por debajo del 3,3 % de finales de 2024 y, sobre todo, del 3,7 % de 2023, aunque por encima del 2 % de 2022. En este último año, Rusia invadió Ucrania y desbocó la inflación en la eurozona -por encima del 10 % en España-, lo que obligó al Banco Central Europeo (BCE) a ir elevando los tipos hasta alcanzar el 4,5 %. En se tope, los precios se relajaron y la autoridad monetaria redujo el precio del dinero hasta el 2 % al actual. Esas alzas y descensos explican las variaciones en los tipos de interés.

Mixtas

En la fecha citada, el tipo hipotecario más caro era el mixto en su modalidad de fijo los primeros diez años -y el resto, hasta el fin del contrato, variable-, ya que alcanzaba el 3,5 %. En ese porcentaje se ha mantenido durante los anteriores trimestres, aunque en 2023 llegó al 4,3 %. Por su parte, la modalidad que tiene fijo solo los cinco primeros años está en el 3,1 %, muy lejos del 4,4 % en que se situó en 2023. Por su parte, las hipotecas a tipo variable, que llegaron en este año citado en último término al 4,3 %, han bajado hasta el 2,9 %, mientras que las fijas lo han hecho en el mencionado período del 3,1 % al 2,5 %.

Oferta de viviendas en una inmobiliaria en una imagen de archivo / Efe

Esta evolución se produce en un momento en que las entidades financieras y los clientes coinciden en ofertar y demandar hipotecas fijas. Los segundos, porque las cuotas son inamovibles. Las primeras porque no hay perspectivas, en el agitado mundo de la era Trump, de una subida de los tipos de interés por parte del BCE. Así las cosas, la AHE precisa que las hipotecas a tipo fijo son las que concentran un mayor porcentaje -en concreto, el 78 %-, de las nuevas suscripciones de contratos para la financiación de viviendas en noviembre de 2025. Las variables, por contra, se han quedado en el 7 % del total, cuando no hace mucho tiempo, en la etapa del dinero barato en la que el euríbor llegó a estar en negativo, acaparaban el 90 %. Las mixtas se quedan en el 15%.

Mercado

Por otro lado, el auge de las hipotecas fijas coincide con un momento en que hay un gran movimiento en el mercado de la vivienda, sobre todo en la de segunda mano por las dificultades evidentes para la construcción de obra nueva. En el tercer trimestre de 2025, los préstamos hipotecarios se situaron en 15.052, con un incremento interanual del 16 %, algo superior al 15 % de la media nacional, donde se firmaron 124.458.

Noticias relacionadas

Tras Madrid y Barcelona, la provincia con más hipotecas en dicho período fue Valencia, con 7.100. Otro dato significativo es que la Comunitat Valenciana, con un 33 %, fue, tras el 35 % de Baleares, la autonomía con una cuota de compradores de vivienda por parte de extranjeros más elevada en el segundo trimestre del año pasado. Por provincias, el primer lugar lo ocupa Alicante, con un 48 %, seguida de Málaga, con el 36 %, y de las Islas Baleares, con un 35 %.