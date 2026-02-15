Drones e Inteligencia Artificial: Cuando los reflejos no bastan

El pasado 22 de enero, durante la feria de sistemas no tripulados UMEX en Emiratos Árabes Unidos, se celebró la A2RL Drone Championship, el campeonato de referencia en carreras de drones autónomos. Seis equipos de investigación en inteligencia artificial se enfrentaron a seis de los mejores pilotos de drones de carreras en duelos uno contra uno a más de 140 km/h. En la final, la IA cometió un error y chocó contra la puerta de meta.

Lo que hace fascinante esta competición no es solo la velocidad, sino la naturaleza misma del reto. El piloto no ve el dron desde el suelo, sino que lleva unas gafas que le muestran en tiempo real la imagen de la cámara frontal del aparato. Esa imagen, es su única referencia para pilotar a través de circuitos plagados de puertas y obstáculos. La inteligencia artificial compite bajo las mismas condiciones, procesando esa imagen y los datos de orientación, aceleración y velocidad angular en milisegundos para decidir cómo volar. Aquí no hay errores por miedo o cansancio, la máquina aprende, se adapta y ejecuta con precisión quirúrgica. La diferencia entre hombre y máquina se reduce a una cuestión pura: algoritmos contra reflejos.

Bicampeón

Para mí, bicampeón de España y uno de los pilotos seleccionados, competir contra algoritmos supuso un desafío distinto a todo lo que había vivido. No se trata solo de reflejos, sino de enfrentarse a un rival que mejora a cada vuelta y que no comete fallos por presión. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿Qué papel quedará para los humanos en disciplinas donde la máquina ya supera nuestra capacidad de reacción?

La Abu Dhabi Autonomous Racing League, organizadora de la A2RL, ha creado un laboratorio a velocidad de vértigo para la inteligencia artificial. Lo que allí se prueba y se perfecciona no queda en el circuito: tiene aplicaciones directas en logística, inspección de infraestructuras, movilidad urbana e incluso rescates. Los algoritmos evolucionan en meses, no en años, y cada carrera deja claro que la duda no es si la IA alcanzará a los humanos, sino cuántas ediciones más podrán estos seguir compitiendo.

Reflejos

Estamos ante un momento fascinante y, a la vez, inquietante: ver cómo los reflejos humanos se enfrentan a la perfección calculada de un algoritmo nos obliga a repensar la idea misma de competencia. Tal vez la pregunta correcta ya no sea quién gana, sino cómo coexistiremos con máquinas que aprenden más rápido que nosotros y que, poco a poco, redefinen incluso el concepto de destreza.

Vicent Mayans es piloto de drones y estudiante de IGE en EDEM.