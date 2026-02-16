Aktion, socio de First Drop VC para startups innovadoras
El despacho valenciano asesorá y formará a las empresas participadas por el fondo
Aktion Legal, despacho de abogados valenciano especializado en el ecosistema emprendedor e inversor, y First Drop VC, fondo de venture capital centrado en startups tecnológicas de impacto, han formalizado una colaboración estratégica mediante la cual el despacho se convierte en el compañero legal del fondo.
Gracias a esta alianza, Aktion Legal ofrecerá formación y asesoramiento legal a las startups participadas por First Drop VC, reforzando su seguridad jurídica y corporativa durante todas las fases de su crecimiento.
Antonio G. Asturiano, managing partner de Aktion Legal, señala “estamos muy ilusionados de colaborar con First Drop VC y poder acompañar a las startups en su desarrollo y en los momentos clave de su crecimiento, desde un enfoque legal sólido y estratégico”.
Manuel Nieto, cofundador y Managing Partner de First Drop VC , afirma: “trabajar con AKTION LEGAL como partner legal permitirá a nuestras startups acceder a un soporte jurídico de primer nivel, aportando seguridad y confianza en cada paso de su crecimiento”.
