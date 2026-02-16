LaMet, la nueva escuela de formación de Femeval, abrirá sus puertas en abril de 2027

La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) ha iniciado ya las obras de LaMet, ‘Mi escuela de talento’, su nuevo centro "para el desarrollo de talento, la cualificación profesional y el empleo" que se ubicará en Picanya y que nace "para responder a la creciente demanda de perfiles cualificados del tejido empresarial valenciano", señala la entidad.

El edificio se alzará en el número 2 de la calle Alqueria Mangarrota de Picanya, sobre 5.100 metros cuadrados de nueva construcción en un suelo municipal cedido por el ayuntamiento. El proyecto, "con amplio respaldo empresarial e institucional", supone una de las inversiones más relevantes en la historia de la federación, con una dotación cercana a los 12 millones de euros.

Las obras, a cargo de la UTE integrada por Torrescamara y Cia de Obras, S.A. y Fulton, S.A., comenzaron el pasado 9 de febrero y la finalización está prevista para abril de 2027, con el objetivo de iniciar la actividad formativa en el curso 2027-28.

La estructura/cimentación del edificio se levantará entre abril y octubre de 2026; las cubiertas y cerramientos entre octubre de 2026 y febrero de 2027; las instalaciones se ejecutarán de octubre de 2026 a abril de 2027; y los trabajos de acabado se desarrollarán entre diciembre de 2026 y marzo de 2027, según ha adelantado la patronal metalúrgica

Un edificio pensado para la formación práctica

LaMet se ubicará en un edificio de tres plantas que reunirán un total de 18 aulas: cuatro aulas-taller, cinco aulas-laboratorio, un aula de doble altura para acreditaciones específicas y ocho aulas teóricas informatizadas, además de salón de actos, espacios de innovación y transferencia, un ático para eventos y actividades de emprendimiento y 'networking'.

El complejo incorporará también una zona exterior de prácticas para acreditaciones (alta tensión, fotovoltaica, movilidad o manejo de maquinaria), así como un aparcamiento municipal en sótano semienterrado, con 2.340 m² y 165 plazas, dotado de medidas adicionales de protección anti-inundaciones.

Femeval ya ha iniciado las labores de construcción del edificio. / Levante-EMV/Femeval

Contempla, asimismo, actuaciones anti-dana como muro perimetral, elevación del edificio 85 cm, mejoras de estanqueidad del aparcamiento y la construcción de un estanque anti-inundaciones en colaboración con el Ayuntamiento de Picanya.

Áreas formativas

LaMet articulará su actividad en tres áreas para la cualificación profesional. En Formación 4.0, impulsará perfiles ligados a la innovación, digitalización y la industria inteligente: inteligencia artificial aplicada, automatización, robótica, hiperconectividad, programación de CNC, fabricación aditiva, domótica o TIC.

En oficios tradicionales, reforzará capacidades críticas como soldadura (TIG, MIG, MAG y homologaciones), mecanizado, instalaciones térmicas y frigoríficas, electricidad, energías renovables, aerotermia, ascensores, fontanería y mecánica-electrónica de vehículos.

Noticias relacionadas

En cuanto a nuevos yacimientos de empleo, orientará formación hacia microelectrónica, electrificación, baterías, nueva movilidad y transición energética. Asimismo, estará abierta a proyectos de innovación y formación en colaboración con sus partners.