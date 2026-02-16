Quimacova y AVEP se unen al Hub de Defensa que ya reúne a más de 1000 empresas
Las dos organizaciones se suman al proyecto valenciano que busca impulsar proyectos innovadores y competitivos para el Ejército
Quimacova y AVEP son las dos nuevas asociaciones empresariales que se han unido al Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana y que ya está integrado por AVIA, Espai Aero CV, el Clúster Digital CV y Startup Valencia. Estas dos nuevas incorporaciones confirman la representatividad empresarial del Hub de Defensa, ya que, entre las seis entidades suman más de 1000 empresas y amplían la cadena de valor industrial con capacidad para proyectos en el sector de Defensa.
Con Quimacova y AVEP se une la capacidad productiva del sector químico y del sector del plástico y materiales adaptados a las necesidades especiales del sector de defensa, según destacan las dos entidades. Estas adhesiones responden al plan establecido por las tres entidades fundadoras de ir sumando sectores estratégicos en los próximos meses con el objetivo de configurar una entidad con capacidad industrial, tecnológica e innovadora que aproveche el crecimiento de la inversión en defensa en España y competir por proyectos tractores que se puedan desarrollar en la Comunitat Valenciana.
Francisco Segura
Para el presidente de AVIA y portavoz del Hub de Defensa de la Comunitat Valenciana, Francisco Segura “estas adhesiones suponen la constatación de que la unión de asociaciones empresariales es la forma óptima de vertebrar este proyecto. Al unir a asociaciones, las empresas integradas en cada entidad cuentan con las sinergias que se generarán con el resto de sectores y, por tanto, es mucho más fácil orquestar proyectos conjuntos innovadores y competitivos”.
