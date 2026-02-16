Inversión
El fondo España Crece llega con la meta de construir 15.000 viviendas públicas al año
Movilizará 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para "cerrar el déficit habitacional"
EP
Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el fondo "España Crece" movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para "cerrar el déficit habitacional", con el objetivo de construir 15.000 viviendas al año.
