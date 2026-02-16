Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El fondo España Crece llega con la meta de construir 15.000 viviendas públicas al año

Movilizará 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para "cerrar el déficit habitacional"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / José Luis Roca

EP

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el fondo "España Crece" movilizará hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para "cerrar el déficit habitacional", con el objetivo de construir 15.000 viviendas al año.

