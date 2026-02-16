Sánchez presidirá la firma entre Trabajo y sindicatos del sexto acuerdo consecutivo del SMI sin el apoyo de los empresarios

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmará este lunes junto a los representantes de los sindicatos mayoritarios, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO), el acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). La cuantía ascenderá en un 3,1% de cara a la totalidad de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales en catorce pagas.

El acto de la firma del acuerdo tendrá lugar esta mañana en la sede del Ministerio de Trabajo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será el encargado de presidir el acto. Asistirán asimismo varios altos cargos del Ejecutivo: la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Los detalles del acuerdo

Volviendo a los detalles del acuerdo, que en ningún momento ha contado con la conformidad de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la nueva cuantía del SMI supera en 37 euros al mes o en 518 euros al año el importe vigente en 2025, de 1.184 euros al mes/16.576 euros anuales.

En cuanto a su curso legislativo, una vez se haya suscrito el acuerdo, el Real decreto que incorpora la ley se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros del martes, si no hay cambios de última hora.

Con la subida del SMI en un 3,1%, el salario mínimo de 2026 queda fijado en 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día, con carácter general. Para los eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 57,82 euros, en tanto que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

Según detallan las normas previstas en el Real decreto, el efecto de la norma será retroactivo hasta el 1 de enero de 2026, y el cálculo muestra que beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores.

Así, serán seis acuerdos consecutivos los que el Ministerio de Trabajo ha pactado con CCOO y UGT sin la conformidad de los empresarios. El pasado 29 de enero tuvo lugar el último acuerdo. CCOO y UGT habían iniciado la negociación reclamando que el SMI subiera un 7,5%, lo que hubiera supuesto pasar a 1.273 euros brutos mensuales (en 14 pagas).

La patronal CEOE rebajaba, por su parte, la subida salarial al 1,5%, y fue finalmente apartada del acuerdo. Garamendi defendió que dicha cantidad, que habría implicado un alza hasta los 1.202 euros brutos mensuales en catorce pagas y sujetos a tributación por IRPF, era "más que generosa”. Ambas partes han sido incapaces de llegar a un entendimiento, y así otra subida del salario mínimo queda sin el acuerdo de las tres partes fundamentales.