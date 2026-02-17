Comer fuera de casa: un menú del día cuesta hasta 10 euros más que la comida para llevar de Mercadona

Son las dos de la tarde de un día cualquiera entre semana en València. Las terrazas se llenan y en el interior de los bares se repite la misma escena: trabajadores consultan la pizarra, camareros cantan los primeros y segundos y los clientes hacen cuentas. Comer fuera de casa sigue siendo un hábito cotidiano para miles de personas, pero también un pequeño ejercicio de equilibrio presupuestario. Según la Federación Empresarial Hostelería Valencia (FEHV) el precio medio del clásico menú del día en la Comunitat Valenciana está en 15,20 euros.

Con este precio medio, al mes un trabajador puede llegar a gastar algo más 300 euros en comida, si opta por algunos de los bares y restaurantes más cercanos a su puesto de trabajo. Una cifra significativa si tenemos en cuenta que el sueldo medio en la Comunitat Valenciana ronda los 1.700 euros netos al mes. De ahí que muchos opten por el socorrido táper (con el trabajo previo que supone en casa) o bien por opciones más cómodas como las casas de comidas o las secciones de 'listo para comer' de supermercados como Mercadona, que ofrecen precios más ajustados al bolsillo.

Aunque los precios varían según tipo de menú y zona, un menú estándar en un bar de barrio de Valencia que incluya un plato de macarrones, bebida y café, por ejemplo, puede rondar los 11 euros, frente a los 4,50 euros del plato de pasta del 'listo para comer' que ofrece la cadena de Juan Roig.

En el mismo lineal conviven otras opciones de fideuà a 4,75 euros, de arroz al horno y paella -ambos por 4,50- o lentejas por 4 euros. La cadena valenciana ha extendido en los últimos años su oferta de platos preparados de arroces, guisos, pasta, carnes o ensaladas a precios que oscilan mayoritariamente entre 3 y 5 euros por ración individual.

Imagen tomada este lunes de una pizarra con el menú del día de un bar de València. / Levante-EMV

La diferencia económica es significativa. Frente a los 15,2 euros de media de un menú completo (en muchos casos, primer y segundo plato, bebida y postre) de un bar o restaurante, una comida basada, eso sí, en un solo plato preparado del supermercado puede situarse en torno a los 5 euros. Si se le añade bebida y algún complemento, el coste final rondaría los 8 euros. La brecha puede alcanzar, por tanto, unos 7 euros por jornada laboral.

La inflación y el encarecimiento de la cesta de la compra han confirmado que los presupuestos de los hogares se concentraron el año pasado en el consumo dentro del hogar, según el informe anual que la consultora Worldpanel by Numerator (antes, Kantar) presentó la semana pasada.

Entre otras conclusiones, el estudio destacaba que, fruto de este nuevo hábito, Mercadona vende un 19,7 % de los alimentos y bebidas que se consumen en España, por delante de bares y cafeterías.

Imagen de una de las secciones de 'Listo para comer' de Mercadona. / Levante-EMV

Subidas contenidas

Aún así, los hosteleros han ido conteniendo el aumento del precio del menú. Según FEHV la subida de 2024 a 2025 estuvo en un 1,5 %, mientras que en 2016 la media del menú del día rondaba los 11,7 euros. "Ha habido subida, pero por debajo del IPC general y bastante por debajo del encarecimiento de precios de alimentos y bebidas", explican desde la patronal.

Noticias relacionadas

Pese a todo, el menú del día en un bar o restaurante ofrece, además, algo más que alimento. Incluye servicio en mesa, espacio climatizado, socialización y tiempo de desconexión, elementos difíciles de cuantificar en términos puramente económicos. El supermercado compite en precio y rapidez; el restaurante, en experiencia y variedad.