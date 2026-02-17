Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Jaume I lanzan el premio Miguel Burdeos

Vicente Boluda, presidente de AVE, en la presentación del premio

Vicente Boluda, presidente de AVE, en la presentación del premio / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

La Fundación Valenciana Premio Rei Jaume I, en colaboración con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y la empresa del sector químico SPB Global, ha presentado hoy el Premio Miguel Burdeos en memoria de su patrono colaborador y ex presidente de Quimacova, quien falleció el 29 de octubre de 2024 a los 74 años como consecuencia de la dana. Dicho galardón se convocará en dos categorías: Premio al mejor graduado en Química e Ingeniería Química, dotado con 10.000 euros, y premio al mejor investigador joven, dotado con 20.000. La distinción será bienal y la primera edición será en 2027.

