Los siniestros en la industria valenciana apenas crecen en el año de la dana

Pese a la enorme destrucción que las aguas desbocadas provocaron en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 al paso de una dana que se llevó más de 230 vidas y provocó cuantiosos daños en viviendas, empresas e infraestructuras, lo cierto es que el número de siniestros en dicho territorio en lo que respecta al sector industrial no creció en igual proporción al impacto de aquella riada. Al menos así se deduce del último informe publicado por Unespa, la Asociación Empresarial del Seguro.

La organización ha recabado la información a partir de más de 210.000 percances industriales atendidos por doce aseguradoras entre agosto de 2024 y julio de 2025. Una primera conclusión es que, de media, el sector asegurador pagó en dicho período 5.675 euros a industrias y demás empresas por cada siniestro declarado. La mencionada cifra se eleva en la Comunitat Valenciana a los 6.940.

En total, la autonomía acaparó el 5,6 % de los percances y el 7,7 % de los costes. Los datos anteriores ofrecidos por Unespa no especificaban ni los costes ni los pagos del período 2023/ 2024, pero sí el porcentaje de incidentes y en este último caso era el 5,1 % del total. Por tanto, solo medio punto más en el período más difícil, el de la dana. Cabe añadir que la Comunitat Valenciana tampoco figuró en la primeras posiciones en cuanto a coste medio de los siniestros.

Los citados 6.940 euros están por debajo de los 14.296 de Álava, los 12.331 de Murcia, los 11.523 de Navarra, los 10.170 de Córdoba, los 10.153 de Cáceres o los 8.643 de Barcelona. Madrid acapara el 20,4 % de los percances y Barcelona, el 8,4 %. Ambas provincias representan el 14 % en los costes. Las dos son también los territorios donde predominan las sedes centrales de muchas grandes empresas y multinacionales, lo que puede condicionar los números.

No obstante, conviene matizar que los datos de Valencia pueden estar condicionados por la intervención del Consorcio de Compensación de Seguros, que se nutre de una parte de las primas de las pólizas. Su función es dar cobertura fundamentalmente a riesgos extraordinarios. En suma, indemniza los daños producidos por fenómenos naturales o derivados de hechos de incidencia política o social a condición de tener suscrito un seguro para las personas o bienes afectados. En noviembre de 2025, el balance efectuado por el Gobierno revelaba que el citado consorcio había abonado más de 4.000 millones por daños provocados por la dana de Valencia. En aquel momento, ya había pagado 210.106 solicitudes de indemnización de todos tipo, incluidos comercios y viviendas.

Al margen de la distribución territorial, los datos de Unespa revelan que casi ocho de cada 10 expedientes analizados (78,3 %) correspodieron al seguro de multirriesgo industrial, mientras que el seguro a través de pólizas de transporte de mercancías supuso otro 11,3 % y la cobertura de avería de maquinarias, otro 5,6 %. Si se compara el coste de los sucesos en lugar de la cantidad de percances, las proporciones son muy parecidas: multirriesgo industrial generó el 71 % de los pagos por parte del seguro, transporte de mercancía representó un 10,7 % y las pólizas de construcción, un 8,5 %.

El documento añade que la construcción, que cubre los daños que se producen durante su proceso en una obra, es la que conlleva mayores costes, con 75.117 euros de media. A continuación figuran los seguros de transportes cascos, con 19.116 euros. La tercera posición corresponde a montaje, con 8.977 euros, la cuarta a transporte de mercancías (5.374) y la quinta, a multirriesgo industrial (5.146).