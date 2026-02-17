Los trabajadores que cobran el salario mínimo recibirán una 'paguilla' de hasta 43 euros en su nómina de febrero

El Consejo de Ministros aprobará este martes el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros brutos mensuales, en 14 pagas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó este pasado lunes con los sindicatos y ante el rechazo de la patronal una revalorización del SMI equivalente a un 3,1% respecto al anterior ejercicio. Una revisión al alza que beneficiará a alrededor de dos millones de trabajadores en toda España y que obligará a empresas y empleadores a abonarles una 'paguilla' de hasta 43 euros en la nómina del mes de febrero.

Mujeres, trabajadores de origen migrante y jóvenes son los perfiles demográficos más beneficiados. Si se mira por sectores, el empleo del hogar, el campo, la mensajería o la limpieza de edificios públicos son gremios donde el sueldo mínimo es el más recurrente y mayor proporción de empresas deberán de ajustar sus nóminas.

Evolución del salario mínimo

La revalorización que el Gobierno prevé validar este martes entrará en vigor de manera inmediata y con efecto retroactivo a 1 de enero de este mismo año. Lo que obligará a los pagadores del SMI a abonar los atrasos pendientes relativos al mes de enero. Es decir, o bien 37 euros brutos al mes, si abonan el salario en 14 pagas, o bien 43 euros, si lo abonan en 12 pagas, o bien la parte proporcional si están a jornada parcial. El equivalente a un mes de subida que en enero no abonaron, pues no estaba todavía en vigor el nuevo SMI.

Noticias relacionadas

No es inhabitual que las empresas deban reajustar sus nóminas ya arrancado el año para adaptarse al nuevo salario mínimo. Durante los últimos años ha sido frecuente que o bien por diferencias internas en el Gobierno o bien falta de acuerdo con los agentes sociales el SMI se haya plasmado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya pasado el 31 de diciembre.