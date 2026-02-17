Mercado laboral
Los trabajadores que cobran el salario mínimo recibirán una 'paguilla' de hasta 43 euros en su nómina de febrero
El Consejo de Ministros aprobará un incremento del 3,1% para este año, hasta un total de 1.221 euros brutos mensuales
El Consejo de Ministros aprobará este martes el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros brutos mensuales, en 14 pagas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó este pasado lunes con los sindicatos y ante el rechazo de la patronal una revalorización del SMI equivalente a un 3,1% respecto al anterior ejercicio. Una revisión al alza que beneficiará a alrededor de dos millones de trabajadores en toda España y que obligará a empresas y empleadores a abonarles una 'paguilla' de hasta 43 euros en la nómina del mes de febrero.
Mujeres, trabajadores de origen migrante y jóvenes son los perfiles demográficos más beneficiados. Si se mira por sectores, el empleo del hogar, el campo, la mensajería o la limpieza de edificios públicos son gremios donde el sueldo mínimo es el más recurrente y mayor proporción de empresas deberán de ajustar sus nóminas.
La revalorización que el Gobierno prevé validar este martes entrará en vigor de manera inmediata y con efecto retroactivo a 1 de enero de este mismo año. Lo que obligará a los pagadores del SMI a abonar los atrasos pendientes relativos al mes de enero. Es decir, o bien 37 euros brutos al mes, si abonan el salario en 14 pagas, o bien 43 euros, si lo abonan en 12 pagas, o bien la parte proporcional si están a jornada parcial. El equivalente a un mes de subida que en enero no abonaron, pues no estaba todavía en vigor el nuevo SMI.
No es inhabitual que las empresas deban reajustar sus nóminas ya arrancado el año para adaptarse al nuevo salario mínimo. Durante los últimos años ha sido frecuente que o bien por diferencias internas en el Gobierno o bien falta de acuerdo con los agentes sociales el SMI se haya plasmado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya pasado el 31 de diciembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- La 'actitud negativa' de los visitantes desata el caos en la obra interactiva 'El mundo del cambio irreversible' del Centro Hortensia Herrero
- El Roig Arena acoge la velada de MMA liderada por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo: entradas a la venta
- La jueza de la dana acepta investigar un grupo de mensajería entre Pradas, Argüeso y Cuenca
- Vizcaíno Casas, el escritor olvidado que vendía millones de libros: “Mi padre volverá a ser leído cuando España deje de hablar de Franco”
- Runrún en el PPCV ante un posible 'dedazo' de Génova a Llorca sin congreso
- Embalse de Algar: La presa del Palancia medio
- Imágenes de la tangana final del derbi Levante UD - Valencia CF
- Aemet vuelve a activar los avisos por viento en la C. Valenciana: Valencia, Castellón y Alicante se ponen de nuevo en alerta tras el paso de la borrasca Oriana