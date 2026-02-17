El efecto Volkswagen impulsa Monte Picayo con casas de un millón de euros

El efecto Volksvagen ha revitalizado Monte Picayo con casas de un millón de euros. La llegada de los directivos de la multinacional alemana para trabajar en la gigafactoría de Sagunt ha disparado la búsqueda de propiedad de valor alto. A ello se ha unido la compra del antiguo casino por el grupo Boluda, que acometió la operación en 2024 para ubicar parte de sus oficinas y promover un hotel de lujo.

La puesta en marcha de la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunt va a suponer una revolución en el mercado laboral y en el aumento de población. Durante la construcción se están generando 8.900 puestos de trabajo directos temporales y 10.200 indirectos. A partir de 2026, cuando la factoría esté en funcionamiento, se requerirán casi 4.200 empleos directos, el 92 % de los cuales será personal de producción y el 8 % de dirección y administración. El empleo indirecto llegará a 35.000.

La urbanización Monte Picayo nació en los años sesenta entre Puçol y Sagunt y se convirtió en el epicentro del lujo valenciano durante décadas al calor del hotel de cinco estrellas y el casino inaugurado en 1979. Las fiestas, espectáculos y estancias de celebridades lo convirtieron en un símbolo de ascenso social para la burguesía valenciana, pero tras años de abandono y el cierre definitivo del casino en 2014, el complejo quedó a la espera de un proyecto que devolviera actividad a la zona.

Ejecutivos

Marcada por una orografía singular, un microclima templado y las únicas vistas al mar de la zona desde la montaña, junto a la Marjal del Moro, atrajo en sus inicios a profesionales liberales, directivos de Altos Hornos, empresarios y familias muy conocidas. Hoy, Monte Picayo es refugio de profesionales y ejecutivos internacionales, además de figuras vinculadas al fútbol valenciano. La llegada de nuevos residentes -entre ellos ingenieros de la futura planta de Volkswagen- confirma el resurgimiento de una zona que combina privacidad, paisaje e historia.

Nueva etapa

La urbanización se prepara para escribir un nuevo capítulo tras décadas de esplendor, declive y renacimiento. Marca un punto de inflexión económico para el eje Puçol-Sagunt, un territorio que ha pasado de la desindustrialización a convertirse en una de las áreas de mayor dinamismo de Valencia. “El renovado interés residencial podría actuar como palanca de rehabilitación y actualización urbanística”, explica Alfonso Casillas, director de Engel & Völkers Valencia, al confirmar que Monte Picayo vuelve a estar en el radar de compradores e inversores. La zona encara así una nueva etapa donde el turismo de alto nivel, los servicios corporativos y la demanda residencial convergen para redefinir su valor económico y estratégico en la comarca.

La inmobiliaria Engel & Völkers detecta desde hace tiempo un repunte en la demanda y los precios de los inmuebles del área de l’Horta Nord y el Camp de Morvedre, principalmente en las propiedades con vistas al mar y buena accesibilidad al polo industrial. Monte Picayo, con viviendas de gran privacidad y tipologías superiores a las de otras urbanizaciones cercanas, se posiciona como un producto diferencial en un mercado donde escasean las viviendas de calidad a menos de 25 minutos de València. Esa singularidad la convierte en un enclave codiciado por compradores con alto poder adquisitivo y necesidad de proximidad a nuevas áreas de actividad económica.

Viviendas originales de los años 70-80

Sus casas mediterráneas, rodeadas de pinos mantienen el carácter original, aunque conviven ya con nuevas construcciones vanguardistas firmadas por arquitectos de renombre. La tipología de vivienda más demandada en la zona son chalés mediterráneos de entre 200 y 400 m², preferiblemente con vistas al mar a la Marjal del Moro y ubicados entre pinos.

“Aunque Monte Picayo presenta una horquilla de precios amplia, el mercado se está definiendo claramente por su segmento prime, donde se concentra el mayor interés y el valor estratégico del enclave”, explica Enrique Martínez, director de división en Engel & Völkers Valencia. “Actualmente, una parte muy significativa de la oferta supera el millón de euros, con varias propiedades situadas entre 1,4 y 1,65 millones, correspondientes a villas independientes con vistas al mar, máxima privacidad y grandes parcelas”, añade.

Trabajos de construcción de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt. / Daniel Tortajada

Estas propiedades de lujo actúan como referencia del reposicionamiento de la urbanización y marcan el pulso real del mercado. “La existencia de viviendas con precios más contenidos no diluye este carácter exclusivo, sino que refuerza la singularidad del producto prime, cada vez más escaso y demandado por compradores con alto poder adquisitivo que buscan un refugio residencial diferencial a menos de 25 minutos de València", señala Martínez.

Escasas parcelas disponibles

La urbanización tiene pocas parcelas disponibles y un parque residencial consolidado, lo que aumenta la competencia por los mejores emplazamientos y acelera el proceso de compraventa. La privacidad, microclima templado, proximidad a playas y conexión directa con Valencia y con el nuevo polo industrial refuerzan su papel como refugio residencial de alto standing.