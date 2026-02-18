Aena prevé 13,5 millones de pasajeros en el aeropuerto de Valencia en 2031

El gestor aeroportuario Aena prevé que el aeropuerto de Valencia alcance en 2031 un volumen de pasajeros de 13,5 millones de personas, lo que lo sitúa en el octavo lugar de un ranking liderado por el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 73,3 millones. Este cálculo comporta elevar en 1,5 millones el número de viajeros que el recinto ubicado en Manises transportó al cierre de 2025, cuando llegó al récord de 11,8 millones.

El consejo de administración de la compañía ha aprobado este martes su propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, que es el documento en el que el gestor aeroportuario recoge la planificación para los próximos años, con la lista de actuaciones que se llevarán a cabo en los distintos aeródromos españoles, las previsiones de demanda y las tarifas aeroportuarias, entre otras cuestiones.

La ampliación del aeropuerto de Manises es una demanda recurrente del sector turístico valenciano y de la Generalitat, debido a los problemas de capacidad que padece la infraestructura como consecuencia del incremento anual de viajeros, que bate récords año tras año. Las necesidades del aeródromo no están en el añadido de pistas de despegue y aterrizaje sino en la ampliación de su terminal. Y eso es precisamente lo que recoge el documento aprobado hoy por Aena: "Desarrollo área terminal".

No detalla inversiones

El texto no precisa cuál será el volumen de inversiones que requerirá esa obra o el dinero que destinará Aena a la misma. De hecho no lo hace en ningún caso de los aeropuertos donde mejorará sus infraestructuras, más allá de reiterar que destinará 13.000 millones de euros a esa decisión. Y es reiterar porque dicha cifra ya la anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de septiembre cuando adelantó en Alicante el dinero que se dedicaría a la mejora de las instalaciones aeroportuarias españolas.

Un avión de Air Nostrum despega de Manises / Levante-EMV

Aquel día, Aena distribuyó un documento en el que precisaba por dónde irían los cambios en Manises al señalar que la terminal del aeropuerto, más allá de la expansión, vendrá acompañada de "la creación de un nuevo control de seguridad con la última tecnología, puertas de embarque conectadas por pasarela, etc". Además, "también se actuará en los aparcamientos y los accesos". Básicamente, mejorar sus instalaciones para dar cabida a más pasajeros.

Noticias relacionadas

400 millones

También entonces, aunque el gestor aeroportuario no precisó el importe de la inversión, fuentes conocedoras del proceso explicaron a este diario que este desembolso rondaría los 400 millones de euros, aunque todavía tenía que valorarse con las aerolíneas para afinarse por completo. Al respecto, cabe remarcar que ya en aquel momento se dijo que todos los detalles se conocerían antes de septiembre de 2026, que es cuando el Consejo de Ministros debe aprobar el DORA III.