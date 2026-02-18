Paterna es la ciudad valenciana con más demanda de alquiler tras Torrent y a distancia de València

Paterna ya es la ciudad valenciana con más demanda relativa del alquiler tras superar a Torrent y a mucha distancia de València. La capital de l'Horta Nord está experimentando un crecimiento demográfico muy fuerte y está captando la demanda de personas que no pueden pagar el alto coste del alquiler en València. Actualmente, la demanda del alquiler en el área metropolitana llega a triplicar a la de València.

Las localidades de las áreas metropolitanas de las grandes capitales son las que más presión soportan en el mercado del alquiler. Las localidades españolas con más demanda son Getafe, Leganés y Terrassa. La ciudad de València se encuentra en el puesto 51 de demanda relativa del alquiler. Por delante están Paterna (número 20) y Torrent (21), según revela un informe de Idealista. En el listado de localidades más demandadas también aparecen Gandia (52), Puerto de Sagunto (64), Cullera (84), Oliva (87), Alboraia (108) y Canet d'En Berenguer (125).

Área metropolitana

El alto coste de alquilar en València ha trasladado la demanda al área metropolitana. El 31,8 % de las personas que buscan una vivienda de alquiler habitual en el Cap i Casal tienen que desplazarse a la periferia, según admite la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval). El problema es que cada vez es más complicado encontrar pisos de alquiler en estos municipios. Poblaciones medianas como Quart de Poblet tienen 17 viviendas libres, al igual que Manises, que solo tiene 15 pisos disponibles, según se puede comprobar ahora mismo en la plataforma Idealista.

Vista aérea de Paterna. / Levante-EMV

El desequilibrio entre oferta y demanda se ha agravado por la llegada de miles de inmigrantes que acuden a la capital en busca de trabajo y que se acaban instalando en los municipios del área metropolitana, según vienen constatando los expertos. España alcanzó el 1 de enero de 2025 una población total de 49,08 millones de habitantes, superando por primera vez la barrera de los 49 millones. El crecimiento anual de 2024 fue de más de 458.000 personas, debido íntegramente al saldo migratorio positivo. La Comunitat Valenciana ha sido una de las regiones más dinámicas: su población creció un 5,5 % desde 2022, y el 84 % de ese aumento provino de población extranjera.

Noticias relacionadas

Desplome de la oferta

Valencia ha alcanzado un "nivel muy preocupante" de tensión del alquiler tras desaparecer del mercado más de 12.000 viviendas en los últimos cinco años. Mientras que la oferta de vivienda se reduce, la demanda se ha multiplicado por diez desde el estallido de la pandemia. El número de contactos de interesados por cada piso que queda libre ha pasado de 10,5 en 2020 a los 104 del cuarto trimestre de 2025.