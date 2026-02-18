Caixa Popular gana 42 millones en 2025, un 36% más

Caixa Popular cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 42 millones de euros, lo que supone un incremento del 36% en comparación con el año anterior. Estos resultados consolidan "la evolución positiva de la entidad financiera valenciana, que continúa creciendo de forma sólida y equilibrada en un entorno financiero exigente", ha explicado la cooperativa de crédito valenciana en un comunicado. En este sentido, el volumen de depósitos ha alcanzado los 4.034 millones de euros, un 23% más interanual.

Caixa Popular ha incrementado su financiación a empresas, cooperativas, negocios y familias valencianas, situando las inversiones crediticias en 2.351 millones, un 12% más que en el ejercicio anterior. Durante 2025, las dotaciones al fondo de insolvencias han ascendido a 20,1 millones, lo que sitúa la cobertura total de la morosidad en el 174,28%, con un ratio de mora del 2,46%, por debajo, según la entidad, de la media del sector.

Desde la perspectiva de la rentabilidad, el margen de intereses se ha situado en 96 millones, un 4% menos que en 2024, como consecuencia de la reducción de los tipos de interés derivada del cambio en la política monetaria por parte del Banco Central Europeo (BCE), mientras que el margen bruto ha alcanzado los 132 millones.

Clientes

La entidad cerró el año con más de 246.300 clientes. De ellos, el 80% son usuarios de Ruralvía, la banca digital de Caixa Popular, con el apoyo del grupo Caja Rural. En 2025, Caixa Popular generó siete nuevos puestos de trabajo, alcanzando una plantilla total de 447 personas, de las cuales el 82% son socias de trabajo y, por tanto, propietarias de la cooperativa.

Oficina de Caixa Popular en Requena, en una imagen de archivo / Levante-EMV

Caixa Popular destinó durante el último ejercicio cerca de 3,5 millones a iniciativas de impacto social, a través de la colaboración con 2.200 iniciativas de alrededor de 1.500 entidades sociales, culturales y económicas de la Comunitat Valenciana. Esta inversión se orientó al empoderamiento de la mujer, la inclusión de personas con diversidad funcional, el apoyo al tejido comercial y empresarial, la protección del medio ambiente y la promoción del deporte y la cultura valenciana, según la entidad.

Dana

De forma destacada, la entidad reforzó su acción en los municipios afectados por la dana, colaborando con Cáritas, la Fundació Horta Sud y Cruz Roja en proyectos de reactivación social y comercial, ayudas directas a personas damnificadas y en la impulsión de un centro cívico en Benetússer, orientado a fortalecer la cohesión social. Con esta inversión, Caixa Popular "consolida su modelo de banca cooperativa comprometida con el territorio, entendiendo la rentabilidad también como generación de valor social y desarrollo sostenible en la Comunidad Valenciana".