Cheste reserva un parcela de más de 600.000 metros para atraer un fabricante chino de automoción

Cheste ha reservado una parcela de más de seiscientos mil metros cuadrados para atraer a un fabricante chino de automoción. El terreno ha captado la atención de la industria automotriz por su posición estratégica y ya fue examinado hace dos años y medio por la multinacional Tesla. El suelo estará listo a principios de 2027, según ha podido contrastar este periódico.

La pastilla de más de 600.000 metros cuadrados forma parte del nuevo polígono industrial de 1,5 millones de metros cuadrados junto a la autovía A-3, en una zona conocida como La Ceja-Cañada de Arena. Las ventajas de Cheste para atraer la inversión de las empresas chinas de automoción que están buscando suelo en Valencia son su posición geográfica cercana al puerto y el aeropuerto, y su conexión ferroviaria.

"Estas inversiones van a llegar"

Cheste se suma así a la carrera por conseguir inversiones de grupos industriales asiáticos en la que también están inmersas Sagunt y Almussafes. Fuentes cercanas a este proceso se mostraron convencidas de que "estas inversiones van a llegar", aunque subrayaron que la Administración tiene que dar facilidades como ya ocurre con Ford o Volkswagen.

Directivos de Tesla visitaron en junio de 2023 los terrenos de Cheste y firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) con la Administración para una gigafactoría de coches eléctricos. El acuerdo se enfrió hace unos meses por los vaivenes que ha ido dando la compañía tras la guerra arancelaria del Gobierno de Trump y por su apuesta por la fabricación de robots y taxis autónomos (denominado comercialmente como Tesla Cybercab).

Terrenos junto a Parc Sagunt, en una imagen reciente. / Daniel Tortajada

Interés chino

Empresas chinas de automoción llevan meses con sus ojos puestos en Valencia en busca de suelo para instalar una fábrica de coches eléctricos, según ha constatado Levante-EMV. El embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, ya reveló hace unos meses el interés de dos fabricantes de vehículos eléctricos por Valencia y destacó como puntos clave el puerto y el acceso a mano de obra cualificada. La compañía china que está ahora mismo más cerca de desembarcar en España es BYD, principal rival de Tesla en el mercado de vehículos eléctricos.

Grupo SAIC

La marca MG, propiedad del gigante chino SAIC Motor, busca medio millón de metros cuadrados en Valencia para una planta de automóviles, como avanzó este periódico. Una delegación de la multinacional asiática se ha desplazado varias veces a Sagunt y Cheste para examinar los suelos disponibles. La compañía está interesada en Sagunt por el puerto y la gigafactoría de baterías del grupo Volkswagen. De hecho, Volkswagen y SAIC mantienen una joint venture desde hace cuarenta años en China para producir vehículos en el país asiático.

La empresa todavía no ha tomado una decisión sobre dónde va a instalar su primera planta europea. "Lo están valorando", subrayaron fuentes conocedoras del proyecto. Valencia cumple con sus necesidades: conexión logística con puerto, mano de obra cualificada y una red de proveedores. Los representantes del grupo SAIC visitaron "en varias ocasiones" Valencia entre julio y septiembre de 2024 y ya tienen claro su potencial.

Changan y Geely

El grupo chino Changan rivaliza con Geely, del mismo país, por la factoría de Ford en Almussafes. La multinacional del óvalo mantiene conversaciones avanzadas con Geely para cederle parte de sus instalaciones. De forma paralela, Almussafes prepara 600.000 metros de suelo junto al parque de proveedores de Ford para una factoría como la de MG. El ayuntamiento trabaja para atraer a alguno de los fabricantes chinos que buscan suelo en España y que están interesados en asentarse en puntos que cuentan con una cadena sólida de industria auxiliar.