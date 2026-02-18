La falta de oferta y el aumento en 100.000 habitantes en un año colapsan el alquiler en la C. Valenciana

El desplome de vivienda disponible y el aumento de población 100.000 habitantes en el último año han colapsado el alquiler en la Comunitat Valenciana. A pesar de contar con un parque de 3,2 millones de inmuebles la oferta de alquiler residencial ha caído un 5,3 %. Una de cada tres viviendas ha desaparecido del mercado inmobiliario desde la pandemia Esta situación ha provocado que por cada piso que sale de alquiler hay 84 familias interesadas, según un informe presentado esta mañana por Alquiler Seguro.

El esfuerzo financiero para el pago del alquiler ha llevado al límite de su capacidad de pago: en el conjunto de la región se destina el 34% de los ingresos al alquiler, alcanzando el 36% en Valencia, según datos del Observatorio del Alquiler.

Crecimiento poblacional

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comunitat Valenciana es actualmente la primera región de España en crecimiento poblacional relativo. Este incremento de la población ha generado una presión directa sobre una oferta residencial que, lejos de expandirse, se ha contraído un 5,3% en el último año.

La escasez de vivienda residencial choca frontalmente con una demanda que registra niveles de competencia históricos. La presión de la demanda de la Comunitat Valenciana, es decir, el número de personas que se interesan por una vivienda de alquiler en un periodo de diez días se sitúa en 84 interesados por vivienda, una cifra que contrasta drásticamente con los 10 interesados que se registraban en 2019. El foco de mayor saturación es València, donde la presión escala a los 104 interesados, lo que es síntoma de un mercado significativamente desequilibrado, según Alquiler Seguro.