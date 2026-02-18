Francisco Alonso, nombrado vicepresidente de Cepyme en sustitución de Lafuente
El empresario valenciano Francisco Alonso sustituye desde este miércoles al presidente de la patronal autonómica CEV, Vicente Lafuente, como vicepresidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). Así lo han acordado este miércoles los órganos de gobierno de la organizaciónque preside Ángela de Miguel, según ha informado la CEV en un comunicado.
La CEV ha destacado de Alonso, gerente de Sima Servicios Integrales Alonso, S.L., "su implicación en el desarrollo del movimiento asociativo empresarial, en especial del vinculado a las instalaciones térmicas, de gas y agua".
En la actualidad es el presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Energía y Fluidos (Conaif) y también de la Asociación de Empresas Instaladoras de Valencia (Aseif). Además, es vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal). Forma parte del comité ejecutivo de la Federación Metalúrgica Valenciana (Femeval), es vocal de la junta directiva de la CEV e integrante del pleno de la Cámara de Comercio de Valencia.
- David Uclés (Escritor): 'No me voy a ir de un país al que adoro porque algunos no paren de ladrarme
- El viento no da tregua: la Aemet activa avisos en la Comunitat Valenciana por la llegada de la borrasca Pedro
- La jueza de la dana acepta investigar un grupo de mensajería entre Pradas, Argüeso y Cuenca
- Antifraude investiga al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares a cambio de 86 viviendas
- El efecto Volkswagen impulsa Monte Picayo con casas de un millón de euros
- València adelanta el derribo del Chernóbil de Campanar
- Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: 'Habrá que consensuar la propuesta
- Un ejército ganadero para combatir los incendios en la Vall d'Albaida