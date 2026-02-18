Más de la mitad de los menores de 15 años valencianos vive en hogares con dificultades económicas

Más de la mitad de los menores de 15 años de la Comunitat Valenciana vive en hogares con más o menos dificultades para llegar a fin de mes. En concreto, un 9 % tiene muchas dificultades , un 15,8 % con dificultad y un 28 % con cierta dificultad. La suma de los tres porcentajes da un 52,8 %. Solo el 3,1 % de este colectivo forma parte de familias que llegan a final de mes con mucha facilidad, según los últimos datos del Institut Valencià d'Estadística (IVE).

Los peor parados, de todas formas, son las personas que están en la horquilla de edad comprendida entre los 16 y los 29 años, ya que un 58,2 % de ellos pertenece a familias con problemas para cubrir sus necesidades con sus ingresos mensuales. Ese porcentaje se va reduciendo conforme aumenta la edad de los valencianos. Así, cae al 51,5 % entre quienes están en la franja de 30 a 44 años; al 50,1 % entre los de 45 a 64 años; y al 38,6 % para los mayores de 65 años.

Los datos del servicio estadístico de la Generalitat están referidos a 2024. En ese ejercicio, la renta anual mediana de los hogares de la Comunitat Valenciana se situaba en los 33.031 euros, mientras que la tasa de pobreza alcanzó al 26,2 % de la población. Desde luego, hay diferencias entre comarcas. La que tiene el porcentaje más elevado es el Baix Maestrat, con un 31,2 %. Los territorios del sur de Alicante también figuran en posiciones destacadas, como Utiel-Requena en Valencia.

Carencias

De las personas con carencias materiales, un 38,7 % afirma que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y un 38,1 % no puede permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año. A ambos condicionantes le siguen no poder sustituir los muebles rotos o viejos (29,1 %), no poder permitirse mantener su casa a una temperatura adecuada (18,5 %), tener retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal en los últimos doce meses (15,9 %), no poder tener un ordenador personal (6,8 %), no poder comer carne o pescado al menos cada dos días (5,9 %) y no poder tener un automóvil (5,7 %).

No poder tener coche es una carencia que afecta al 5,7 % de los valencianos / Francisco Calabuig

El grueso del gasto medio de los hogares se concentra en la vivienda y los suministros que lleva aparejada. Son 10.151 euros. Le siguen, con 5.155, los alimentos y las bebidas no alcohólicas. El transporte sube a 3.747 euros anuales, una cantidad muy similar (3.587) a la de restaurantes y servicios de alojamiento. Ya más lejos aparecen las actividades recreativas, deporte y cultura (1.536), vestido y calzado (1.402), muebles y artículos del hogar (1.345), cuidado personal y protección social (1.303), sanidad (1.235), seguros y servicios financieros (1.207), información y comunicaciones (1.078), bebidas alcohólicas y tabaco (484) y servicios de educación (455).

Ingresos

Los datos del IVE constata la disparidad de ingresos entre hombres y mujeres en la Comunitat Valenciana, ya que los primeros, en hogares unipersonales, tenían 19.644 euros anuales en 2024, y las segundas, 17.075. También hay distancia por edades. Las personas menores de 65 años, es decir, que no han rebasado la edad legal de jubilación, cuando se suele producir una caída de los ingresos respecto de la etapa laboral, perciben 19.429 euros, y los mayores de 65, 16.607.

Los ingresos aumentan en el caso de hogares con un adulto y un hijo dependiente, donde alcanzan los 26.043 euros. En familias integradas por dos adultos, la entrada de dinero se eleva a los 40.513 euros si tienen hijos dependientes a su cargo y baja a 33.268 si no los tienen. Por último, en hogares con tres o más adultos, los ingresos llegan a 45.291 con hijos dependientes y se elevan a 49.225 en el supuesto de que no los tengan.