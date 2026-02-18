Puig crece un 5,3% hasta superar los 5.000 millones de euros de ingresos y gana 594 millones en 2025

Empezó el año augurando un crecimiento de entre el 6% o, como mucho, el 8% en 2025. Llegó a mitad del ejercicio con ciertas dudas de poder ir más allá del 6% porque la ralentización de la industria de las fragancias (el negocio más importante para ellos) estaba siendo más acusada de lo previsto. Y, pese a que la campaña de Navidad les hizo recuperar el optimismo, finalmente, se han confirmado los peores pronósticos: el grupo de perfumería, cosmética y maquillaje Puig termina el año creciendo un 5,3% respecto al anterior.

En total, son más de 5.000 millones de euros de ingresos, que, si se compararan con la dimensión que tenía Puig hace un año en término de número de tiendas, por ejemplo, suponen un crecimiento del 7,8%. Sin embargo, en términos reales se queda en ese 5,3% de avance. En cambio, sus beneficios se disparan casi un 12%: Puig ganó 594 millones de euros en 2025.

Así lo ha remitido esta empresa con sede en Barcelona a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles y así lo ha difundido en un comunicado, en el que se profundizará a lo largo de la mañana en una llamada con accionistas y en un encuentro con los medios de comunicación.

Por lo pronto, lo que el presidente y consejero delegado de Puig, Marc Puig, subraya en la memoria anual es que ha sido "un año decisivo", en el que se ha crecido de forma "sólida" y "equilibrada" y "a pesar del volátil entorno macroeconómico".

Habrá que ver como reacciona el mercado a estos resultados. Puig es una empresa cotizada desde 2024, aunque su periplo bursátil le está dando más quebraderos de cabeza que satisfacciones. De entrada, el precio de su acción lleva casi desde el principio instalada a un nivel mucho más bajo del que se marcó la compañía en origen: a cierre de la sesión de ayer estaba sobre los 16 euros, casi 10 euros menos que los 24 euros de los primeros días.

La tendencia es de subida, desde el suelo de 13,39 euros por acción que tocaron en octubre del año pasado por culpa de las malas proyecciones que se hacían sobre el mercado de las fragancias. Puig está tratando de diversificar su negocio y sus áreas de cosmética y maquillaje crecen considerablemente, pero el de los perfumes sigue siendo su gran fuente de ingresos, de ahí que los analistas recomendaran prudencia si este sector vivía complicaciones.