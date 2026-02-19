Aedas inicia la construcción de pisos en uno de los últimos solares de València con precios de hasta 740.000 euros

Aedas Homes ha arrancado las obras un proyecto en uno de los últimos solares del centro de Valencia capital: Vivenia. Los pisos disponibles parten de 479.000 euros (una vivienda de dos habitaciones) y el ático supera los 740.000 euros.

La promoción Vivenia lleva el sello del estudio de arquitectura valenciano EAP Arquitectura y estará conformada por únicamente 21 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, casi todas con terraza y la gran mayoría con garaje y trastero, incluidos dúplex en planta baja y áticos con terraza como tipologías especiales. En este sentido, el residencial disfrutará de zonas comunes que incluyen una sala social con zona coworking, gimnasio y aparcamiento para bicicletas.

“Aedas Homes vuelve a poner de manifiesto su capacidad operativa y de ejecución, y sólo unos meses después de lanzar Vivenia la compañía coloca las grúas de la mano de la constructora valenciana Clásica Urbana”, señala Dolores Rubio, Gerente de Promociones de AEDAS Homes en Valencia. Dolores Rubio recalca que Vivenia representa “un producto de obra nueva único” en esta parte de la ciudad, donde “apenas hay oferta de obra nueva”; y apunta que el inicio de las obras consolida los plazos. “Con la construcción en marcha, se confirma que la entrega de las viviendas comenzaría durante el último trimestre de 2027”, adelanta.

Respeto a la historia

Dolores Rubio subraya también el papel regenerador que supone Vivenia: “Aedas Homes hace mucho más que viviendas. Crea ciudad. Y Vivenia representa toda una actuación de regeneración urbana en el casco antiguo de Valencia, donde la mayoría de los edificios son de otra época. Además, el residencial respetará la estética arquitectónica de la zona y la armonía compositiva de las fachadas del entorno”.

Comercialización

Por otra parte, Dolores Rubio destaca la necesidad de vivienda en el centro de Valencia, donde existe una demanda muy alta que está abocada al mercado de la segunda mano o al alquiler, cuyas rentas se han disparado. “Vivenia, gracias a su mix de producto, está dando respuesta a un cliente de un perfil medio y alto que va desdesolteros y parejas jóvenes que se emancipan (1 y 2 dormitorios) a familias que ya poseen una vivienda y buscan otra que se adapte mejor a sus necesidades (3 dormitorios) pasando por inversores”, señala la Gerente.

En este punto, la gerente destaca que la gran acogida de la demanda. “De las 21 unidades que integran Vivenia ya están vendidas cerca del 50%, lo que representa un gran éxito comercial”.

“Vivenia se está alzando ante estos clientes como una gran oportunidad de disfrutar del estilo de vida urbano, de vivir en el centro de València en una vivienda de obra nueva de calidad, personalizable y rodeada de todo tipo de servicios y equipamientos culturales, educativos, sanitarios y comerciales; además de excelentes comunicaciones en transporte público, ya que está próxima a las líneas 1, 2, 3, 5 y 9 de metro y a múltiples líneas de autobús”, concluye la Gerente