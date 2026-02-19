Los aranceles de Trump no frenan a las exportaciones valencianas en 2025

Con la llegada de Donald Trump por segunda vez a la presidencia de Estados Unidos, en enero de 2025, la amenaza de aranceles extensiva a buena parte del mundo, incluida, por supuesto, la Unión Europea, se hizo realidad en pocos meses. Sin embargo, los temores fundados a una perturbación grave en la liberalización del comercio no se ha consumado en la magnitud prevista, entre otros motivos porque son los ciudadanos estadounidenses los que están pagando buena parte de esas mayores tasas. Una prueba de ello es que las exportaciones de la Comunitat Valenciana cerraron el año pasado en positivo.

En efecto, la autonomía vendió al exterior por valor de 37.541 millones de euros, con un aumento del 1,5 % respecto a 2024, según los datos que ha dado a conocer hoy el Ministerio de Economía. Dicho porcentaje es, además, el doble del que registró el conjunto de España, que fue del 0,7 %. Pese a esta mejora, las importaciones lo hicieron aún múcho más, ya que llegaron a los 37.296, con una subida del 5,1 %. No obstante, el saldo comercial valenciano logró terminar el ejercicio en positivo, dado que se puso en 244 millones, con una cobertura del 100,7 %. Nada que ver con el resultado negativo de 57.054 millones de España, donde aumentó un 41,7 %.

Con estos datos, la Comunitat Valenciana, con un 9,7 %, se mantiene cuarta en el escalafón nacional, tras Cataluña (26% del total de ventas al exterior), Madrid (13,8 %) y Andalucía (10,4 %).

Ventas

Aunque, como ha quedado dicho, la evolución anual ha sido positiva, lo cierto es que la política comercial de Trump sí ha tenido impacto en las relaciones entre ambos territorios. Así, las ventas valencianas al país norteamericano se situaron al cierre del año pasado en 2.572 millones de euros, con un descenso del 9,7 %. Las importaciones alcanzaron los 1.696 millones, con una bajada del 5,8 %. En consecuencia, el saldo positivo se ha reducido de 1.049 a 876 millones.

Contenedores en Valenciaport / JM Lopez

El comportamiento de Estados Unidos contrasta con el de otros grandes compradores de productos valencianos, como Alemania, Francia o Portugal, que experimentaron subidas de diferente magnitud, pero está en consonancia con el de otros clientes relevantes como Italia, Bélgica o el Reino Unido. Es significativo el incremento de las exportaciones registrado con China, que fue del 39,4 %, hasta 683 millones, si bien las importaciones crecieron aún más, un 9,2 %, y llegaron a 6.517 millones, con un saldo negativo de 5.833, superior en casi 400 millones al de 2024.

Ford

El gran agujero en las exportaciones de la Comunitat Valenciana se encuentra, un ejercicio más, en el sector del automóvil, lastrado por las penurias que atraviesa la factoría de Ford en Almussafes, que cada año produce menos unidades y sigue a la espera de que se concrete carga de trabajo para 2027. Esta actividad redujo sus ventas al exterior en un 12,6 %. La producción de coches y motos (3.488 millones) cayó un 7 %, mientras que la industria auxiliar lo hizo en un 31,9 %, hasta 867 millones.

Noticias relacionadas

La primera partida exportadora valenciana es la de alimentación y bebidas, que tuvo un muy positivo resultado al año pasado al cecer en un 8,5 % y alcanzar los 9.600 millones de euros, singularmente gracias a los cítricos, que se vendieron un 3,2 % más, hasta los 2.589 millones. Las manufacturas crecieron un 1,6 % y llegaron a los 3.501 millones, sobre todo gracias al textil y el calzado. Los productos cerámicos, por su parte, alcanzaron los 3.485 millones, pero con un descenso del 0,8 %.