'BOOM' INMOBILIARIO
Los bancos disparan la concesión de hipotecas a cifras no alcanzadas desde 2010
En 2025, las diferentes entidades firmaron más de medio millón de préstamos hipotecarios vinculados a la vivienda, un 17,8% más que en 2024
Las diferentes entidades financieras concedieron en 2025 un total de 501.073 hipotecas, un 17,8% más que en 2024 y la cifra más alta registrada en los últimos quince años, desde 2010, en plena desaceleración del mercado inmobiliario tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, según los datos que ha hecho públicos este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los datos ofrecidos por el organismo vuelven a refrendar el 'boom' que vive el mercado residencial en nuestro país, que también se ha traducido el importe medio de los préstamos hipotecarios, que alcanzan los 172.500 euros, un nuevo récord en la serie histórica, por encima de los cerca de 152.500 euros alcanzados en agosto de 2007 —en el pico de la burbuja— y un 13,5% por encima de la registrada un año antes.
Tipos de interés medios por debajo del 3%
El tipo medio de las hipotecas al cierre del año fue del 2,82% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable, que suponen el 36,6% del total, y del 2,91% para las de tipo fijo, el 63,4% restante. Estos datos arrojan tasas medias del 2,87%, el tercer dato más bajo desde noviembre de 2024, que certifican una ligera bajada en diciembre frente al mes anterior, cuando alcanzó el 2,97%, según el INE.
La concesión de hipotecas crece en todo el país
La concesión de hipotecas sobre viviendas ha crecido en 2025 en todas las comunidades autónomas del país. El comportamiento de tres regiones destaca por encima del resto: Cantabria, La Rioja y Región de Murcia, donde los incrementos son del 43%, 37% y 29%, respectivamente. En el lado opuesto se sitúa la Comunidad de Madrid, la comunidad que registra el crecimiento más bajo, de apenas el 3%, que junto a la Comunidad Foral de Navarra (6%), Islas Baleares (13%), Principado de Asturias (14%) y Canarias (17%) son las que suben por debajo de la media nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- David Uclés (Escritor): 'No me voy a ir de un país al que adoro porque algunos no paren de ladrarme
- Cheste reserva un parcela de más de 600.000 metros para atraer un fabricante chino de automoción
- Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
- Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
- Educación avisa: los municipios que quieran festivos por Fallas deben justificar la excepcionalidad real y acreditada
- Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: 'Habrá que consensuar la propuesta
- El viento no da tregua: la Aemet activa avisos en la Comunitat Valenciana por la llegada de la borrasca Pedro
- El Genovés impulsa el Centre Jove con 800.000 euros donados por un mecenas