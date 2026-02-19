La Comunitat Valenciana destaca en captación de fondos europeos para I+D, pero invierte menos que la media nacional

La Comunitat Valenciana consolida su posición dentro del sistema español de innovación al situarse entre las comunidades con mayor capacidad de captación de fondos europeos NextGenerationEU, según el 'Informe Radar Zabala Innovation 2026'. No obstante, el documento revela que mantiene un perfil intermedio en esfuerzo estructural en I+D en comparación con las autonomías líderes.

En concreto, en el reparto de los fondos NextGenerationEU, la Comunitat Valenciana ha recibido 6.302 millones de euros, lo que la sitúa como la cuarta comunidad autónoma por volumen absoluto de recursos captados. Solo Cataluña (9.532 millones), Madrid (8.620 millones) y Andalucía (7.974 millones) superan esa cifra. La posición valenciana la coloca en el grupo de cabeza del mapa autonómico, muy por encima de la media de las comunidades y claramente destacada respecto a territorios de tamaño similar.

Refuerzo tras la dana

Este volumen de fondos refleja tanto el peso económico y demográfico de la región como su capacidad administrativa y empresarial para absorber recursos europeos. El informe subraya que la Comunitat Valenciana figura entre las comunidades que lideran la captación total de financiación pública cuando se analiza en términos absolutos. Además, en 2025 se produjo un refuerzo puntual del volumen de ayudas gestionadas por la Generalitat debido a convocatorias extraordinarias dirigidas a empresas afectadas por la dana, lo que elevó de forma significativa el montante agregado de subvenciones autonómicas, que el informe situó en torno a los 425 millones de euros.

Este posicionamiento, según el informe, responde a la combinación de un tejido empresarial diversificado, una red consolidada de institutos tecnológicos y una creciente especialización en sectores estratégicos como la movilidad sostenible, la transición energética, la digitalización industrial, la salud y la economía circular.

Sin embargo, el análisis -que presenta un contexto en el que España ha alcanzado un récord histórico de 23.981 millones de euros en inversión en I+D en 2024, equivalentes al 1,5 % del PIB- cambia para la Comunitat Valenciana cuando se observa el esfuerzo estructural en innovación medido a través de la inversión en I+D sobre el PIB. En este indicador, correspondiente a 2024, la Comunitat Valenciana ocupa una posición intermedia dentro del conjunto nacional. Con un 1,1 %, la Comunitat Valenciana se sitúa por debajo de las regiones que encabezan el ranking -Navarra, País Vasco, Comunidad de Madrid y Cataluña-, territorios que superan ampliamente la media española (1,5 %).

Autonomía en "convergencia"

La posición valenciana en I+D/PIB indica que, aunque dispone de un tejido productivo dinámico y capacidad de captación de fondos, su esfuerzo relativo en generación de conocimiento todavía no alcanza el nivel de las comunidades líderes. Esto la ubica en el informe en el grupo de regiones en "convergencia": territorios que han avanzado en los últimos años, pero que necesitan acelerar la intensidad y calidad de su inversión en innovación para cerrar brechas estructurales. "El reto no es tanto iniciar la senda de la innovación como acelerar su ritmo y reforzar su impacto económico", señala el informe.

Así, la combinación de alta captación de fondos europeos y un esfuerzo intermedio en I+D plantea un escenario dual para la Comunitat Valenciana: demuestra fortaleza en movilización de recursos y ejecución de programas públicos, mientras el reto pasa por transformar esa financiación en una mayor intensidad innovadora estructural, elevando el peso de la I+D en el PIB, y fortalecer la conexión entre conocimiento, empresa y mercado.