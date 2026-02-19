Consum amplía su tienda online a 137 nuevas poblaciones

La tienda online de Consum ha ampliado su servicio a 137 nuevas poblaciones durante 2025 y se ha estrenado en la provincia de Ciudad Real. Con esta expansión, el canal online de la cooperativa valenciana alcanza cerca de 600 poblaciones, según ha informado hoy en un comunicado. En la Comunitat Valenciana, el servicio se extiende a municipios como Port de Sagunt, Canet d’En Berenguer, Ayora, Bocairent y Teulada, entre otros. En Cataluña, destacan Vic, Manlleu, Olot, Palafrugell y Sant Feliu de Guíxols. También se suman localidades de Almería (Adra, Vera, Garrucha), Murcia (Lorca, Mazarrón, Totana) y, por primera vez, Ciudad Real (Tomelloso, Campo de Criptana, Socuéllamos).

Pequeños municipios

Consum ha llevado su tienda online a localidades como Ayora, Bocairent, Yátova, Camporrobles, Sinarcas, Villargordo del Cabriel o Santa María de los Llanos, municipios "donde la compra digital supone una mejora significativa en comodidad y acceso". También se suman poblaciones de Cataluña como Muntanyola, Riudaura o Sant Privat d’en Bas, y de Almería como Balanegra o Puente del Río, todas ellas con menos de 3.000 habitantes.

En 2024, las ventas de la tienda online de Consum aumentaron un 8%, hasta 77,3 millones de euros, lo que supone el 1,7% del total de las ventas de la cooperativa. Durante 2025, este canal ha mejorado su diseño para "ofrecer una navegación más sencilla y visual, con iconos reordenados y ofertas más destacadas. Se incorpora el distintivo “Mejor valorados” en los productos para facilitar la elección y resaltar las referencias más apreciadas por los clientes", según la citada nota.

Una empleada de Consum en la zona de huevos de un supermercado / Daniel Tortajada

La tienda online de Consum "cuenta con un sistema innovador en el sector de la distribución en España para garantizar la conservación de los productos durante el reparto. Este sistema utiliza cubetas Adiapack, diseñadas para mantener el frío por inercia. Sus paredes incorporan un material aislante de origen aeroespacial que, tras un preenfriado y el cierre hermético con los productos a temperatura controlada, permite conservar la temperatura deseada durante más de 10 horas".

Nuevas poblaciones con tienda online en 2025

Comunitat Valenciana: Port de Sagunt, Canet d’En Berenguer, Ayora, Bocairent, Yátova, Càrcer, Macastre, Alborache, Venta del Moro, Camporrobles, Sinarcas, Villagordo del Cabriel, Caudete de las Fuentes, Jaraguas, Fuente Robles, La Torre de Utiel, Cuevas, Corrales y Casas de Utiel, la urbanización Casas de Medina, Alcàntera de Xúquer, Bocairent, Benissoda, Alfafara, Montaverner, Bèlgida, Alfarrasí, Cerdá, Rotglá i Corberà, Torrella, Castelló de la Plana, Alcalà de Xivert, Alcossebre, Torreblanca, Les Coves de Vinromà, Vilanova d’Alcolea, Benlloch, Torre la Sal, y Teulada.

Cataluña: Vic, Manlleu, Tona, Taradell, Roda de Ter, Sant Julià de Vilatorta, Sant Hipòlit de Voltregà, Les Masies de Voltregà, Calldetenes, Santa Eugènia de Berga, Gurb, Muntanyola, Malla, Vilanova de Sau, Santa Eulàlia de Riuprimer, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Olot, Sant Cristòfol de les Fonts, Sant Joan les Fonts, La Vall d’en Bas, Sant Feliu de Pallerols, La Vall de Bianya, Sant Privat d’en Bas, Riudaura, Batet de la Serra, Llocalou, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, S’Agaró, Calonge i Sant Antoni, Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro, Calonge, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, el Perelló, l’Hospitalet de l’Infant, Vandellòs, Montaverners, l’Aleixar y la urbanización Santa Marina de Pratdip.

Región de Murcia: Lorca, Mazarrón, Totana, Alhama de Murcia; Fortuna Aledo y las urbanizaciones de Camposol, Condado de Alhama y Country Club Mazarrón.

Castilla-La Mancha: Tomelloso, Campo de Criptana, Socuéllamos, Pedro Muñoz, Argamasilla de Alba, Arenales de San Gregorio, Hellín, Villarrobledo, Almansa y Tobarra y Santa María de los Llanos y Mota del Cuervo.

Noticias relacionadas

Andalucía (Almería): Adra, Vera, Garrucha, Mojácar, Turre, Los Gallardos, Palomares, Balanegra y Puente del Río.