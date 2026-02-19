El Instituto de la Empresa Familiar rechaza las descalificaciones de Ione Belarra a Juan Roig

El Instituto de la Empresa Familiar (IEF) ha hecho público un comunicado en el que "quiere manifestar su absoluto rechazo a las declaraciones realizadas por la diputada y secretaria general de Podemos, Dña. Ione Belarra, dirigidas contra D. Juan Roig, empresario familiar, presidente de Mercadona, expresidente de esta institución y miembro de su comisión institucional". En la sesión de control al Gobierno de ayer, la dirigente de la izquierda calificó al empresario valenciano de ser una persona «despreciable» por, a su juicio, haber convertido el sector alimentario nacional en un «auténtico monopolio».

La trayectoria de Roig "hace innecesaria cualquier defensa de su persona, ya que sus logros y contribución a la sociedad son evidentes, sin que puedan mancillarla las palabras de la Sra. Belarra".

Ione Belarra, en el Congreso / Eduardo Parra - Europa Press

Por contra, el "uso del Congreso de los Diputados para descalificar y denostar a ciudadanos particulares sin ningún fundamento constituye una práctica inadmisible que no debiera caber en el funcionamiento democrático de las instituciones en las que descansa la representación de la soberanía nacional. Las descalificaciones de la diputada Belarra son un preocupante ejemplo de uso desviado de las instituciones democráticas y de abuso de las prerrogativas que confiere la tribuna parlamentaria".

Condena

El IEF, añade la nota, "condena estas descalificaciones infundadas y solicita de las fuerzas políticas constitucionales una reflexión sincera y profunda para excluir el insulto y la descalificación personal sin fundamento de los empresarios y de los ciudadanos particulares, en general, de la práctica política parlamentaria.

Además del instituto, las palabras de Ione Belarra también fueron criticadas por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Catalá, quienes pidieron "respeto", en palabras del primero, para un empresario que "ha dado empleo y oportunidades a miles de familias y ha apoyado al deporte, a la cultura y a la sociedad valenciana".