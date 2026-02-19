PowerCo, Schaeffler, Industrias Alegre y Faurecia reciben ayudas del Perte

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado este jueves la adjudicación provisional de 134,7 millones de euros de la línea de cadena de valor (Sección B) dentro de la cuarta convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) que gestiona Sepides. Entre los beneficiarios hay cuatro proyectos de la Comunitat Valenciana, todos en la provincia de Valencia: la gigafactoría de PowerCo y la empresa Schaeffler Iberia en Sagunt, Industrias Alegre en Albal y Faurecia Interior Systems en Paterna.

La propuesta incluye la concesión de ayudas a 34 proyectos que contribuirán al desarrollo del sector y al cumplimiento de los objetivos de transición ecológica y digital. Jordi Hereu ha hecho el anuncio en el transcurso del 'VI Foro Anfac', en el que ha puesto en valor el Plan España Auto 2030, que incluye el Programa Auto+ de ayudas para la adquisición de vehículos electrificados de hasta 4.500 euros por vehículo adquirido.

Valencia

Entre los beneficiarios está PowerCo (Grupo Volkswagen), que ha recibido 14 millones de euros para un plan de inversión para implementar medidas de Sostenibilidad y Eficiencia Energética en la gigafactoría que construye en Sagunt, así como un préstamo de 3.861.929 euros.

Obras en la gigafactoría de Sagunt / Daniel Tortajada

En el mismo municipio, la empresa Schaeffler Iberia SL accederá a un subvención de 3.087.359 euros y a un préstamo de 2.197.200 euros para CanC48T, una nueva línea avanzada de producción digitalizada y de mínimo desperdicio para carcasas de aluminio (Housing Can) destinadas a baterías de vehículos eléctricos.

Industrias Alegre, en Albal, obtendrá una ayuda de 823.750 euros para la innovacion y fabricacion avanzada de componentes sostenibles para la nueva movilidad eléctrica. Finalmente, en Paterna , el PERTE VEC beneficiará con 117.372 a Faurecia Interior Systems Salc España S.L para su plan de inversión 2023-2030, junto a un préstamo de 160.554 euros.

Otros proyectos

En el conjunto de España, cabe destacar que Industria ha aprobado una subvención de 23 millones de euros para la gigafactoría de Contemporary Star Energy (la 'joint venture' entre Stellantis y CATL) con sede en Figueruelas (Zaragoza), que se suma a la factoría de Powerco como dos de las principales apuestas españolas para la producción de baterías eléctricas.

Otra de las compañías más beneficiadas con estas adjudicaciones ha sido la vasca Irizar, que se lleva más de 18 millones de euros de estas ayudas para la investigación integral del nuevo ecosistema de vehículos eléctricos urbanos, interurbanos y de larga distancia para la descarbonización total del transporte colectivo.

El Ministerio también ha adjudicado 5,2 millones de euros a Gestamp para inversiones en infraestructuras para producir vehículos eléctricos; 2,3 millones de euros a Valeo para su planta en Jaén; y algo más de 710.000 euros a Grupo Antolín para su centro de fabricación en Burgos, entre otros.