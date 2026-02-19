Vivienda
El precio de la vivienda cierra 2025 con una subida del 13% y marca un récord histórico con 2.230 euros/m2
El valor tasado de la vivienda rebasa todos los trimestres del pasado año los 2.000 euros/m2 y supera los valores que se alcanzaron en plena burbuja inmobiliaria
EFE
El precio de la vivienda acentuó su subida en 2025 con un incremento interanual del 13,1 % hasta alcanzar los 2.230 euros/m2, el mayor importe que se registra en toda la serie histórica de la estadística de valor tasado de Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que arranca en 1995.
Con este aumento de dos dígitos, el valor tasado de la vivienda rebasó todos los trimestres del pasado año los 2.000 euros/m2 y superó los valores que se alcanzaron en plena burbuja inmobiliaria.
Si se analiza la evolución de los datos del cuarto trimestre del año frente a los del trimestre anterior, el valor tasado de la vivienda arroja una subida del 3,6 % en tasa intertrimestral.
Para elaborar esta estadística el Ministerio utiliza como fuente de información los datos de los informes de tasación procedentes de las empresas tasadoras que pertenecen a la Asociación Española de Análisis del Valor (AEV).
