Alto tribunal

El TS avala que el consorcio húngaro acceda a información reservada que motivó el veto a su OPA en Talgo

El Supremo argumenta que vetar el acceso a la información reservada a Ganz Mavag vulnera los principios de igualdad de armas y el derecho a la tutela judicial efectiva

Vista de la planta principal de Talgo en Rivabellosa (Álava).

Vista de la planta principal de Talgo en Rivabellosa (Álava). / lrico / EFE

EP

Madrid

El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso del Estado y ha reiterado el derecho de Ganz Mavag, el consorcio húngaro al que el Gobierno prohibió comprar Talgo en 2024, a acceder a los documentos que se calificaron como 'reservados' en el expediente que motivó el veto a esa Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Según la última sentencia, fechada el pasado 29 de enero y consultada por Europa Press, mantener ese veto al acceso de la información reservada por parte de Ganz Mavag "vulneraría los principios de igualdad de armas y de contradicción, así como el derecho a la tutela judicial efectiva".

Este último fallo responde a un recurso presentado por el Abogado del Estado contra una providencia del pasado mes de diciembre, en la que se requería al Gobierno que pusiese a disposición de las distintas partes involucradas en la OPA toda la información que motivó la decisión de vetar la operación, incluida la reservada y siempre excluyendo la elaborada por Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El recurso pedía, en concreto, que los húngaros no pudiesen acceder a esa información, ya que uno de los motivos del Gobierno para prohibir que comprasen Talgo respondía a razones de "seguridad nacional".

Sin embargo, la otra parte, Pegaso Transportation International --sociedad formada por el fondo inglés Trilantic, la familia Oriol (fundadores de Talgo) y la familia Abelló, que controlaban el 40% del capital del fabricante de trenes y estaban dispuestos a vender su parte a Ganz Mavag-- sí iba a poder acceder a la información.

Noticias relacionadas

"El derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de igualdad de armas entre las partes se menoscabarían respecto de la parte codemandada de impedírsele el acceso a unos documentos del expediente administrativo en los mismos términos y condiciones que las otras partes procesales sin que existan razones que lo justifique", argumenta el Supremo respecto a esa diferencia en el acceso a la información.

