Metrovacesa tiene listos 120 de obra nueva en Quart de Poblet

Metrovacesa ha concluido las obras de Residencial Molí Mistral, ejecutada por Dragados con varios meses de adelanto respecto a su planificación inicial. Esta nueva promoción en Quart de Poblet refuerza su presencia en uno de los municipios con mayor dinamismo urbanístico del entorno metropolitano valenciano. Situado en el sector de Molí d’Animeta, este proyecto ha supuesto una inversión de 21,5 millones de euros y responde a la creciente demanda de vivienda de obra nueva en enclaves consolidados y bien comunicados del área metropolitana.

“La finalización de Molí Mistral refleja nuestra apuesta por desarrollar vivienda de calidad en áreas estratégicas del área metropolitana de Valencia, integrando diseño, eficiencia y una ubicación privilegiada para dar respuesta a las necesidades actuales del mercado”, señala Ángel de la Cueva García, gerente de promociones de la delegación de Levante de Metrovacesa.

Garaje y trastero

El complejo está compuesto por 120 viviendas distribuidas en dos escaleras, con tipologías de 2, 3 y 4 dormitorios y superficies comprendidas entre los 75 y los 137 metros cuadrados. Todas las unidades cuentan con terraza, mientras que los áticos disponen de espacios exteriores superiores a 30 metros cuadrados. La promoción incluye además plaza de garaje y trastero para cada vivienda. En cuanto a zonas comunes, el residencial dispone de piscina comunitaria y área de juegos infantiles. El edificio ha sido diseñado bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, alcanzando la máxima calificación que permite optimizar el consumo y reducir las emisiones.

Edificio terminado de Metrovacesa en Quart de Poblet. / Levante-EMV

Conexión por metro

Molí Mistral se ubica junto a la estación de metro de Quart de Poblet, integrada en la red de Metrovalencia, lo que permite conectar con el centro de València en aproximadamente 12 minutos. El sector de Molí d’Animeta ha experimentado en los últimos años una transformación significativa, pasando de antiguos suelos industriales a convertirse en un nuevo ámbito residencial con amplias avenidas, zonas verdes y equipamientos, lo que ha atraído nuevas promociones y población joven.

Metrovacesa ha sido uno de los promotores activos en esta evolución urbana, con anteriores desarrollos residenciales en el municipio, entre ellos Residencial Q, compuesto por dos fases de 147 viviendas cada una. Sumadas a las 120 viviendas de Molí Mistral, la compañía alcanza 414 viviendas promovidas en Quart de Poblet en los últimos años, consolidando su papel como uno de los principales impulsores del crecimiento residencial en la zona.